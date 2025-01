Эд Ширан и Queen вошли в топ-100 налогоплательщиков Англии

Об этом сообщила газета The Times, которая ежегодно составляет рейтинг.



Queen

По ее данным, в 2024 году компания Queen Productions, на тот момент в равных долях принадлежавшая Брайану Мэю, Роджеру Тейлору и Джону Дикону, а также сами музыканты заплатили в казну £11,8 млн ($14,7 млн). Они расположились на 92-й строчке списка The Times. Доходы компании за тот же период составили £39,5 млн ($49,3 млн), полученные преимущественно за счет авторских отчислений, а также продажи билетов на идущий в Лондоне мюзикл We Will Rock You. Дивиденды, полученные членами коллектива, составили £19,6 млн ($24,4 млн). В этом году участники Queen должны будут заплатить существенно больше налогов после заключения сделки с Sony о продаже музыкального каталога группы за рекордную сумму в $1,27 млрд.

Крупнейшим налогоплательщиком Соединенного Королевства в прошлом году оказался инвестор Крис Хон. Он перечислил в британский бюджет £339,5 млн ($423,8 млн). Писательница Джоан Роулинг в прошлом году заплатила налогов на £47 млн ($58,7 млн), заняв 27-ю строчку в списке, а музыкант Эд Ширан расположился на 60-й строчке с £19,9 млн ($24,8 млн) в виде налоговых отчислений.