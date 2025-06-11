Билли Айдол узнал, что у него есть взрослый сын

Панк-рокер сделал это открытие после того, как его дочери Бонни на Рождество сделали ДНК-тест, чтобы проследить историю ее семьи.

«Мой муж только что сделал мне сюрприз, подарив мне тест ДНК от 23andMe в качестве рождественского подарка», — рассказала 35-летняя Бонни в новом документальном фильме о жизни Билли «Билли Айдол должен быть мертв». А потом, через несколько недель, я получаю результаты обратно в приложение, открываю его и думаю: кто это? Этот Брант. И там написано, что его данные такие: Нью-Йорк, 1985 год, ищет моего биологического отца. Я подумала: «Что?»»

Хотя Билли всегда знал, что у него двое детей — Бонни и ее сводный брат Виллем, 36 лет, никто из них и понятия не имел, что в мире может быть еще один брат или сестра, пока они не узнали о существовании Бранта с помощью теста ДНК.



Billy Idol

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Брант родился во время тура Билли «Rebel Yell» в 1980-х годах.

«На самом деле у меня был сын, о котором я не знал, — рассказал Билли в документальном фильме, - отцом которого я стал во время тура Rebel Yell, сам того не зная».

Брант также провёл всю свою жизнь в полном неведении, будучи уверенным, что его отцом был кто-то другой, пока он не получил доступ к истории своей семьи с помощью популярного теста ДНК.

«Я подумал: «Мама, есть ли вероятность, что Марк не мой биологический отец?» А она ответила: «Ну, это довольно безумно, но когда-то мы расстались, и я провела выходные с Билли Айдолом», — вспоминает Брант.