Шура хочет стать отцом

Чтобы осуществить свою цель, артист ответственно относится к своему здоровью и регулярно проходит медицинские обследования.



Шура

Шура рассказал «Пятому каналу», что каждые три месяца сдает биоматериал на анализы. Такое пристальное внимание к организму вызвано борьбой с тяжелым недугом в прошлом. Артист семь лет боролся со злокачественной опухолью, проходя сложное лечение в Швейцарии.

По словам Шуры, он не успел подготовиться к продолжению рода до того, как потребовалась срочная химиотерапия.

«Мы не ожидали, что будет химиотерапия. Не успели», - сокрушается Шура.

Певец опасается, что перенесенное заболевание может негативно отразиться на здоровье будущих детей. Тем не менее сейчас Шура настроен оптимистично и уверяет, что по результатам регулярных обследований у него всё нормально.

На вопрос о том, планирует ли он прибегнуть к суррогатному материнству, Шура ответил кратко: «Как пойдет».