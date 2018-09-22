На вечеринке Ретро FM поспорили, до какого возраста может петь артист

Ретро FM в России имеет такой уважаемый статус, что может собрать всех вообще звезд старшего и среднего поколения. Элджей не приедет, но от Лещенко до Преснякова — без проблем. А что не придти, если мотивация у всех одна и та же, и ее никто из артистов не скрывает. Их просто перестали крутить по модным радиостанциям, потому что в России не принято считать уважаемых артистов актуальными, в отличие от цивилизованного мира. Качество музыкального материала не имеет значения, а вот возраст — да.

С другой стороны, нельзя сказать, чтобы звезды так уж сильно стремились доказать свою актуальность. Многие приехали даже без минусовок, потому что кто же не знает их золотые хиты. Виктор Рыбин («Дюна») уже со сцены иронизировал на тему звучащей фонограммы «Страны Лимонии», дескать, ее из караоке взяли. Но так и не объяснил, отчего он поет под то, что дадут.

Вообще-то мероприятие загадывалось под спонсоров, рекламодателей и региональных вещателей станции. Они доброжелательны. Они с радостью принимали всех, и даже более чем тепло.

Тот же Виктор Рыбин поведал, что на день рождения супруга подарила ему игрушку-хрюшку, и когда открываешь холодильник, то она хрюкает. Про группу «Дюна» он сказал, что старшие ее забыли, а молодежь не знает. Когда его супругу Наталью Сенчукову спросили словами песни: «А Витька бабник?», - она уверенно ответила, что он - нормальный мужик, и потому Витька - бабник. Дмитрий Харатьян спел ту самую песню из «Гардемаринов», и рассказал, что прямо сейчас снимается их продолжение.



Александр Иванов

Александр Иванов («Рондо») изображал рок-н-ролл в «Моя неласковая Русь» и «Потерянный рай», а между делом сообщил, что «мы понемножку разваливаемся, в госпиталях нас собирают, и спасибо Ретро за то, что продолжают нашу творческую жизнь». А между тем, все выступление Иванова очень тщательно снимал Виктор Салтыков, да еще как творчески — менял ракурсы, крутил телефон влево-вправо…



Виктор Салтыков

Затем вышел и сказал, что спасибо Ретро ФМ за то, что хоть 98 лет можно стоять на сцене. С ведущими концерта возник торг по годам, но около сотни как раз сошлись. Салтыков спел «Белую ночь» и «Кони в яблоках». По поводу последней он заметил, что не предполагал, что именно она станет главной, но так уж судьба сложилась… Зато девушки из зала с удовольствием перебрались на сцену, и лихо пританцовывали под него.



Шура

Шура в спортивной куртке индийской масти развязно отпел «Отшумели летние дожди» и «Холодную луну». За ним вышла Лада Дэнс с треками «Аромат любви» и «Девочка-ночь», и даже завела публику. Худющий Влад Сташевский напомнил про «Сеньориту Наташку» и «Позови меня в ночи», а заодно и про то, что он чуть ли не все эти 15 лет звучит на станции.



Олег Газманов

Олег Газманов был бодр и многозначителен. После неизбежных «Ясных дней» он выстроил массовку из девушек, научил их махать руками, и «Морячку» («вы не представляете, как я устал петь эту песню») пел почти с кордебалетом. Правда, все равно почти все пришлось пропеть самому.



Вадим Казаченко

Элегантный Вадим Казаченко вышел томным и отрешенным. Начал с «Желтых роз» (поистине самый сомнительный его хит, да под него и зрители разошлись), а затем после томных экивоков вдарил хитом «Ах какая женщина». И единственный из всех спел одну новую песню, из альбома «Глаза в глаза» (2018).



Анжелика Варум

Анжелика Варум вышла со своим балетом и эффектно исполнила «Зимнюю вишню» и «Все в твоих руках». Владимир Маркин продолжил «Белой черемухой», «Я готов целовать песок», а затем «новой», по его словам, песней «Сиреневый туман».



Владимир Пресняков-младший

Алиса Моон напомнила про свои старые хиты «Подорожник трава» и «Алмаз». Завершил концерт Владимир Пресняков-младший своими до сих пор свежо звучащими хитами «Странник» и «Недотрога».

Практически все звезды пели живьем, и доказали, что умеют это делать неплохо, вопреки предубеждениям публики. А вот новые песни петь им, кажется, уже лень.

Гуру КЕН



Александр Иванов