Маша Распутина вышла замуж

В 1999 году они обвенчались в церкви, но не оформили брак, потому что мужчине не давала развод его законная супруга Елена. В 2000 году Распутина родила Виктору дочь Машу. Развелся Захаров только два года назад.
Торжество прошло только для своих и, по желанию артистки, не афишировалось. Пара состоит в отношениях с 1999 года. Для церемонии 61-летняя невеста сшила на заказ белоснежное платье, а 70-летний жених был в классическом костюме.
«Устроили дружескую вечеринку с близкими друзьями. Сейчас не время гулять на полную катушку, - рассказал МК Виктор Захаров. - Чувства у Марии точно поменялись после торжества, она стала любить меня еще больше. Я это чувствую».