Маша Распутина вышла замуж

Опубликовано пользователем

Маша Распутина официально вышла замуж за бизнесмена и продюсера Виктора Захарова, с которым двадцать пять лет жила в гражданском браке.

В 1999 году они обвенчались в церкви, но не оформили брак, потому что мужчине не давала развод его законная супруга Елена. В 2000 году Распутина родила Виктору дочь Машу. Развелся Захаров только два года назад.

Маша Распутина вышла замуж
Маша Распутина вышла замуж

Торжество прошло только для своих и, по желанию артистки, не афишировалось. Пара состоит в отношениях с 1999 года. Для церемонии 61-летняя невеста сшила на заказ белоснежное платье, а 70-летний жених был в классическом костюме.

«Устроили дружескую вечеринку с близкими друзьями. Сейчас не время гулять на полную катушку, - рассказал МК Виктор Захаров. - Чувства у Марии точно поменялись после торжества, она стала любить меня еще больше. Я это чувствую».

Быстрый поиск: 