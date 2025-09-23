Маша Распутина вышла замуж

Мемориальный сад, посвященный жизни певца Queen Фредди Меркьюри, открыт в Фелтэме, на западе...

На видео запечатлено дикое выступление гранж-иконы 17 февраля 1990 года в клубе Iguanas в Тихуане,...

Ранее не публиковавшиеся записи концерта Nirvana теперь доступны в рамках музыкального аукциона...

Об этом говорится в исследовании музыкального сервиса "Звук". Согласно данным документа, лидером...

Количество прослушиваний у треков Татьяны Булановой "Один день", Олега Газманова "Загулял", Филиппа...

В 1999 году они обвенчались в церкви, но не оформили брак, потому что мужчине не давала развод его...

Маша Распутина официально вышла замуж за бизнесмена и продюсера Виктора Захарова, с которым...

Ранее певица ушла из лейбла Velvet Music без скандалов. Сегодня она заявила, что начнет...

Певица Елка выпустила первую песню после ухода в самостоятельное плавание под названием «...

«Я знал, что когда-нибудь это неизбежно произойдёт, но не верил, - написал артист в соцсетях. –...

Леонид Агутин сообщил о смерти матери. Людмиле Леонидовне было 85 лет, в последние годы она...

В результатом 422 балла победителем конкурса «Интервидение» стал представитель Вьетнама Дык Фук с...

Песню написала сама певица, она вышла на лейбле Media Land. «Ты не готова к новым ранам-...

Aerosmith и Yungblud анонсировали мини-альбом One More Time — совместный релиз из пяти песен,...

Aerosmith и Yungblud анонсируют совместный мини-альбом One More Time и представили первый сингл «My...

Карди Би представила альбом «Am I the Drama?» – второй по счету и первый с 2018 года, с участием...