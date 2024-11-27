Маша Распутина испытывает проблемы со здоровьем

По словам певицы, уже два месяца ее беспокоят сильные боли в ноге, вызванные проблемами с суставами. Несмотря на необходимость лечения, артистка пока не смогла его пройти из-за плотного графика гастролей.



Маша Распутина

Распутина сообщила, что после курса терапии ей придётся временно отказаться от обуви на каблуках. Однако этот шаг она считает невозможным из-за сценического образа.

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«Это мне нельзя будет на каблуках ходить, сделают ортопедическую обувь, а я не хочу!», - возмущена Маша Распутина.

Боль серьезно повлияла на выступления певицы. В последние месяцы Распутина все реже танцует на сцене и часто поет, сидя на стуле, чтобы снизить нагрузку на ноги.