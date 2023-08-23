Маша Распутина и Люся Чеботина появятся в жюри «Ну-ка, все вместе!»

Первые два съёмочных дня оказались насыщенными и дали отличный старт началу сезона. Ряды музыкальных экспертов пополнили популярные певицы Маша Распутина и Люся Чеботина, которые впервые появятся в шоу «Ну-ка, все вместе!» и присоединятся к сотне жюри на стене во главе с Сергеем Лазаревым. Какие именно из своих хитов исполнят звёзды – объявится позже, но, несомненно, это будут самые любимые телезрителями песни из репертуаров обеих певиц.
Маша Распутина: «Сцена – это моё любимое поприще. Для меня главное это энергия во время выступления: без энергии артиста нет, даже если у него прекрасные вокальные данные. Жизнь и энергия – вот мои критерии оценки. Только такой артист будет интересен на сцене».
Люся Чеботина: «Я впервые открываю своей песней один из выпусков шоу «Ну-ка, все вместе!» и, кстати, смотрю его всегда как зритель. Судить в жюри очень ответственно, потому что ты понимаешь, что только из-за того, что ты можешь не встать, какой-то участник может не пройти дальше в полуфинал. И эту ответственность каждую секунду ощущают люди, которые сидят на стене».
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