Маша Распутина и Люся Чеботина появятся в жюри «Ну-ка, все вместе!»

«Мы часто летаем в Дубай, – делится со «СтарХитом» Распутина. – Во-первых, там приятный климат, во-вторых, удобно добираться: всего пять часов в небе – и ты на месте. Хотели даже приобрести квартиру – заключили договор, но мечте не суждено было сбыться. В условиях кризиса строительство заморозили. Ждали три года, и вот недавно нам сообщили, что вернут деньги.

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