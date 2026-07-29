Филипп Киркоров перезахоронил прах матери и бабушки к праху отца

Это подтвердила РИА Новости представитель певца Екатерина Успенская.

«Да, это так», - сказала она, отвечая на вопрос о том, действительно Киркоров переместил прах родных из Болгарии на Троекуровское кладбище.



Филипп Киркоров

Артист распорядился перенести прах из Болгарии и поместить рядом с могилой своего отца Бедроса Киркорова.

Народный артист РФ Бедрос Киркоров скончался 18 марта 2025 года в возрасте 92 лет из-за остановки сердца. Церемонию прощания с легендарным певцом посетили пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, певец Григорий Лепс, продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия, Александр Ревва, певец Тимати, продюсер Яна Рудковская и другие. Артиста похоронили на Троекуровском кладбище.