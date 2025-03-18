Ушел из жизни отец Филиппа Киркорова

Новость об этом подтвердил сам Филипп Киркоров. В социальных сетях он написал:

«Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа - Народный Артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда. Цените каждое мгновение, проведённое с родными!»



Бедрос Киркоров

В прошлом году у Бедроса Киркорова появились осложнения на фоне проблем с сердцем. Певец пожаловался, что не может ходить из-за боли в ногах и слабости.

По данным SHOT, Бедрос Киркоров умер от остановки сердца. Причиной смерти стали сердечно-сосудистые заболевания, с которыми он боролся последние несколько лет. Сердце Бедроса остановилось сегодня в 15:37.

Бедрос Киркоров родился 2 июня 1932 года в болгарском городе Варне в армянской семье. По словам самого Бедроса Киркорова, он сменил фамилию Крикорян на Киркоров, так как это было обязательным условием для поступления в болгарскую школу. Окончил музыкальное училище. Во время службы в армии пел в военном ансамбле, затем работал в оперном театре Варны. Во время выступления Киркорова в Международном доме журналистов на него обратил внимание композитор Арно Бабаджанян и пригласил в СССР, чтобы Бедрос смог получить высшее музыкальное образование.

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В 1962 году приехал в Москву и поступил на 2-й курс ГИТИС в класс профессора Б. А. Покровского. Во время учёбы в Москве пел с оркестрами Ю. Силантьева, В. Федосеева, Э. Рознера, Л. Утесова. Встреча с Леонидом Утесовым и работа под его руководством во многом определили творческий путь молодого певца. Выступал с программой «Москва — София, София — Москва», основной идеей которой было укрепление дружбы двух стран. Режиссёр программы — Л. Утесов. Самая известная песня программы — «Алёша».

Записал около 50 песен на радио, студия грамзаписи «Мелодия» выпустила большой диск из 12 песен и 10 маленьких пластинок.

Первой подготовленной Киркоровым партией была ария Альфреда в опере Дж. Верди «Травиата».

Выступал в дуэте с Филиппом Киркоровым, Мари Киркоровой, Тамарой Гвердцители, Иосифом Кобзоном, Лили Ивановой, Бисером Кировым, «Балаган Лимитед».



Бедрос Киркоров с внуками

6 июня 2002 года в Москве в ГЦКЗ «Россия» усилиями сына Филиппа состоялся бенефис Бедроса Киркорова в честь его 70-летия «Юбилей в кругу друзей».