Киркоров открывает новую поп-звезду: Виктория Николова

В своем репертуаре девушка умело сочетает дюжину разных музыкальных направлений, она исполняет песни на русском, испанском, итальянском, французском, болгарском и английском языках.

На днях она представила свою концертную программу на юбилее народного артиста Российской Федерации Бедроса Киркорова. Несмотря на солидный возраст, он внимательно следит и за успехами своего сына Филиппа, и успевает помогать молодым артистам. В молодости талант Бедроса Киркорова поддержали многие выдающиеся музыканты, в том числе сам Леонид Утёсов, и потому мэтр считает важным в свою очередь активно помогать молодым дарованиям. Он часто выступает в жюри музыкальных фестивалей, находит интересных артистов и приглашает их к участию в своих концертах.



Виктория Николова и Бедрос Киркоров

Певица Виктория Николова стала одним из таких открытий, Бедрос Филиппович с удовольствием представляет её публике на своих мероприятиях.

Новая песня молодой поп-звезды "Моя Любовь" уже доступна в Apple Music и других мировых музыкальных сервисах: http://smarturl.it/victorialove