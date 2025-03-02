Итоги премии «Виктория-2025»

Это было грандиозное шоу, которое собрало главных звезд российской сцены и стало по-настоящему историческим — ведь премии исполнилось 10 лет.
7000 зрителей в зале, яркие выступления, уникальные сценические постановки и мощные эмоции — в этот вечер были объявлены имена лауреатов 13 основных и 4 специальных номинаций. Заветные статуэтки получили лучшие артисты, чьи хиты звучали по всей стране в течение года и завоевали любовь миллионов слушателей.
Лауреатами «Виктории-2025» стали:
- Певица года — Татьяна Куртукова, «Матушка»
- Певец года — Филипп Киркоров, «Чёрная пантера»
- Поп-группа года — Моя Мишель, «Облака»
- Рок-группа, рок-исполнитель года — Александр Иванов, «Песня про любовь»
- Поэт года — Михаил Гуцериев, «Песня про любовь»
- Хип-хоп исполнитель года — ST, «Спасибо»
- Саундтрек года — Сергей Лазарев, Therr Maitz, «Олимпиада-80»
- Городской романс года — Михаил Шуфутинский, Mia Boyka — «Помада на щеке»
- Танцевальный хит года — Артём Качер, «Сердце в сердце»
- Музыкальное видео года — Леонид Агутин, «Бог об этом не просил»
- Композитор года — Леонид Агутин, «Бог об этом не просил»
- Концерт года — Руки Вверх!, «Трилогия в Лужниках»
- Песня года — Татьяна Куртукова, «Матушка»
Специальные номинации:
- Чемпион радиоэфира — Дима Билан, Anna Asti
- За выдающийся вклад в развитие российской музыкальной культуры — Игорь Крутой, Максим Дунаевский
«Виктория» – это не только награды, но и уникальное шоу, в котором каждый номер – это отдельная история и образец современного эстрадного сценического искусства, созданный режиссером-постановщиком Андреем Болтенко. 10-летие «Виктории» стало по-настоящему грандиозным музыкальным зрелищем и незабываемым событием в истории российской музыки.
На сцене Live Арены блистали лучшие артисты страны:
- Люся Чеботина зажгла зал своим хитом «За бывшего»
- Леонид Агутин растрогал песней «Бог об этом не просил»
- Татьяна Куртукова тронула каждого в зале глубокой композицией «Матушка»
- Филипп Киркоров представил эффектное шоу с песней «Черная пантера»
- Владимир Пресняков покорил зрителей с композицией «Сила притяжения»
- Дима Билан, Григорий Лепс, Игорь Крутой и Anna Asti, Ани Лорак, Александр Иванов и группа «Рондо», Шуфутинский и Mia Boyka, Nyusha, Пелагея, Bearwolf и другие звезды сделали этот вечер по-настоящему незабываемым.
Ведущие церемонии - Владимир Маркони и Mia Boyka.
Традиционно перед началом церемонии гости прошли по красной дорожке, давая эксклюзивные интервью и демонстрируя роскошные образы. Ведущие красной дорожки – Липа и Красавцы Love Radio – встречали артистов и обсуждали. Среди гостей дорожки были: Дима Билан, Mia Boyka, Seville, Михаил Шуфутинский, Филипп Киркоров, Наталья Гордиенко, A'Studio, Григорий Лепс, Bearwolf, Miravi, Nyusha, группа «Город 312», Мария Захарова, Мераб Амзоеви, Артем Качер, Anna Asti, Наташа Королева и многие другие звездные гости.
Трансляция церемонии пройдет на телеканале «Россия-1».
Михаил Гуцериев, поэт, композитор, продюсер, предприниматель, учредитель премии «Виктория»:
«Юбилей — это всегда особенное время. Мы в ожидании нового и необычного шоу, новых авторов, новых произведений, новой музыки, новых песен и постановок. «Виктория» растет, выходит из возраста детства и подросткового возраста — мы идем вперед! Когда создавалась эта премия, задумывался ли я о таком масштабе? Да, я понимал, что это только начало. Понимал, как идти дальше. И сегодня, глядя на ее масштаб, я знаю: всё возможно. Кого бы я хотел видеть среди зарубежных номинантов - никого. Я вижу, что происходит в мире, и считаю, что премия должна опираться на свою музыку, на своих авторов.
Количество рождает качество. Песни — это бесконечный поток мыслей: утром в машине, среди рекламных щитов, во время разговоров, за ужином, во сне… Появляется одна строчка. Когда она появилась, вы ее захватили и начали создавать сюжет. А потом вы создаете историю за три минуты. И у вас рождаются песни. Так же и в музыке. Я не останавливаюсь, потому что каждый раз понимаю, что могу написать красивую историю. И людям это нравится. Я вижу, что пишу лучше и лучше. Днем я собираю мысли, ночью превращаю их в музыку. Если стихи — это озарение, то песня — это ремесло. И я продолжаю это ремесло, потому что оно приносит радость.
Что касается десятой юбилейной премии — она выросла. Она стала прибыльной, стабильной, качественной. И это большая редкость для России. 6,5 тысяч билетов продано, остальные - приглашенные гости. Хорошая премия».
Юрий Костин, учредитель и президент премии «Виктория», президент Фонда отечественной музыки, медиа-менеджер:
«10-я юбилейная премия должна стать самой лучшей — это событие требует огромной работы и усилий множества профессионалов. Каждый год мы совершенствуем технологии и шоу, и это не станет исключением. Волнение присутствует, но это хороший знак — значит, все будет отлично! Мы стремимся приглашать артистов, которые любят нашу страну и готовы поддерживать культурные связи, несмотря на текущие обстоятельства. Я мечтаю о таких артистах, как Pupo, которые любят нашу страну и готовы приезжать, несмотря на трудности. Надеюсь, что скоро мы сможем пригласить самых топовых звезд не только из-за океана, но и из СНГ, что позволит расширить горизонты музыкальной премии».
Игорь Крутой, народный артист России, композитор, продюсер, учредитель премии «Виктория»:
«Премия «Виктория» — это больше, чем награда. Это знак признания для тех, кто создаёт музыку, живёт её, вкладывает в неё душу. Для молодых артистов — это шанс заявить о себе, победить, оправдать свои амбиции и получить мощный заряд на будущее. Здесь лучшие певцы, композиторы и поэты — люди, чьё творчество любит вся страна. Для меня большая честь быть частью этого события и видеть, как музыка продолжает нас объединять».
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