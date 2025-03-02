Итоги премии «Виктория-2025»

Это было грандиозное шоу, которое собрало главных звезд российской сцены и стало по-настоящему историческим — ведь премии исполнилось 10 лет.

7000 зрителей в зале, яркие выступления, уникальные сценические постановки и мощные эмоции — в этот вечер были объявлены имена лауреатов 13 основных и 4 специальных номинаций. Заветные статуэтки получили лучшие артисты, чьи хиты звучали по всей стране в течение года и завоевали любовь миллионов слушателей.

Специальные номинации:

«Виктория» – это не только награды, но и уникальное шоу, в котором каждый номер – это отдельная история и образец современного эстрадного сценического искусства, созданный режиссером-постановщиком Андреем Болтенко. 10-летие «Виктории» стало по-настоящему грандиозным музыкальным зрелищем и незабываемым событием в истории российской музыки.

На сцене Live Арены блистали лучшие артисты страны:

Ведущие церемонии - Владимир Маркони и Mia Boyka.

Традиционно перед началом церемонии гости прошли по красной дорожке, давая эксклюзивные интервью и демонстрируя роскошные образы. Ведущие красной дорожки – Липа и Красавцы Love Radio – встречали артистов и обсуждали. Среди гостей дорожки были: Дима Билан, Mia Boyka, Seville, Михаил Шуфутинский, Филипп Киркоров, Наталья Гордиенко, A'Studio, Григорий Лепс, Bearwolf, Miravi, Nyusha, группа «Город 312», Мария Захарова, Мераб Амзоеви, Артем Качер, Anna Asti, Наташа Королева и многие другие звездные гости.

Трансляция церемонии пройдет на телеканале «Россия-1».

Михаил Гуцериев, поэт, композитор, продюсер, предприниматель, учредитель премии «Виктория»:

Количество рождает качество. Песни — это бесконечный поток мыслей: утром в машине, среди рекламных щитов, во время разговоров, за ужином, во сне… Появляется одна строчка. Когда она появилась, вы ее захватили и начали создавать сюжет. А потом вы создаете историю за три минуты. И у вас рождаются песни. Так же и в музыке. Я не останавливаюсь, потому что каждый раз понимаю, что могу написать красивую историю. И людям это нравится. Я вижу, что пишу лучше и лучше. Днем я собираю мысли, ночью превращаю их в музыку. Если стихи — это озарение, то песня — это ремесло. И я продолжаю это ремесло, потому что оно приносит радость.

Что касается десятой юбилейной премии — она выросла. Она стала прибыльной, стабильной, качественной. И это большая редкость для России. 6,5 тысяч билетов продано, остальные - приглашенные гости. Хорошая премия».