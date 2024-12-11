Объявлены финалисты Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2025»

В этом году на соискание премии было подано 587 музыкальных произведений и проектов, созданных в период с 1 октября 2023 по 30 сентября 2024 года. Финалистов выбирали путем закрытого голосования членов Академии российской музыки, в числе которых народные артисты России, известные композиторы, поэты и продюсеры, топ-менеджеры крупнейших медиахолдингов и лейблов.

Имена победителей станут известны только на торжественной церемонии награждения 1 марта 2025 года в Live Арене.

В пресс-конференции приняли участие:

Юрий Костин — президент Фонда поддержки отечественной музыки и Российской национальной музыкальной премии «Виктория», президент радиохолдинга «Газпром-Медиа радио», вице-президент Российской академии радио.

Михаил Шуфутинский — заслуженный артист России, певец, композитор, один из самых популярных исполнителей русского шансона, академик и неоднократный номинант музыкальной премии «Виктория».

Леонид Агутин — заслуженный артист России, певец, композитор и один из самых узнаваемых представителей российской музыкальной сцены, академик и многократный лауреат музыкальной премии «Виктория».



Участники пресс-конференции

В ходе пресс-конференции спикеры рассказали о социальном значении музыкальной премии «Виктории» и её влиянии на развитие музыкальной культуры России, а также подвели итоги десятилетней работы премии как главного профессионального ориентира для отечественной музыкальной индустрии.

Организаторы представили концепцию юбилейной церемонии награждения, которая обещает стать одним из самых масштабных культурных событий 2025 года. Церемония пройдет на инновационной площадке Live Arena, технические возможности которой позволят создать уникальное шоу с использованием передовых технологий.

Особое внимание было уделено вопросам прозрачности голосования. За соблюдением регламента и процедурой подсчета голосов следил Аудитор премии – компания Kept.

Юрий Костин: “У нас сейчас около 400 членов жюри. Это абсолютно беспрецедентное число людей, которые оценивают работу своих коллег. Оценивать работу своих коллег не просто, потому что есть определенные взаимоотношения на рынке шоу-бизнеса. Но мне кажется, что мы достигли того уровня, когда эта премия за годы существования стала по-настоящему авторитетной, цельной. И если возвращаться к тому, ради чего мы это делаем, то мы, конечно, хотим, чтобы в нашей стране окончательно утвердился этот правдивый, максимально объективный инструмент оценки творчества людей, которые работают по-настоящему, в поте лица, и радуют каждого из нас”.

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Михаил Шуфутинский

Михаил Шуфутинский о дуэте с Миа Boyka: “На мой взгляд, дуэт — это особая штука, это очень сложно. Это должен быть или конфликт, или, наоборот, невероятное чувство какое-то, которое тебя не оставляет равнодушным ни на одну секунду. Поэтому, когда появляются предложения спеть дуэтом, я, конечно, рассматриваю их с удовольствием, но берусь за это всегда с осторожностью. А с Миа Boyka оказалось очень интересно, она удивительно целенаправленная артистка, и она хорошая девочка, умная, образованная, ко всем уважительная. И, конечно, меня сама по себе песня тронула, она с самого начала была привлекательна и гармонична. Стихи Михаила Сафарбековича Гуцериева здесь в очередной раз показывают, что этот человек мыслит образами, а не словами. Это удивительное качество, редкое, у поэта особенно, потому что в прозе это легче, а в поэзии должна быть ещё и рифма красивая. Ему это удается делать невероятно здорово, и мне с самого начала понравились эти стихи и музыка”.

Леонид Агутин ответил на вопрос “Что для вас, как для многократного лауреата премии “Виктория”, значит победа?”:

“Ну любим мы это! Казалось бы, это просто статуэтка. Но когда рождается что-то очень интересное, когда внутри творческого процесса чувствуешь, что получилось очень круто и у тебя самого от этого слезы, ты сам для себя в очередной раз становишься кем-то. Ты доказываешь, что ты еще не умер, что ты движешься. И в одиночку это переживать очень тяжело. А когда ты понимаешь, что не ты один так думаешь, а это люди решили, зрители решили и твои коллеги, то это есть высшая награда, и это остается надолго. Мне нравится!”



Леонид Агутин

Список финалистов в 13 номинаций:

ПЕВИЦА ГОДА:

Люся Чеботина, «За бывшего»

Мари Краймбрери, «Нравится жить»

Татьяна Куртукова, «Матушка»

Полина Гагарина, «Нагадай»

Ани Лорак, «Танцы»

ПЕВЕЦ ГОДА:

Сергей Лазарев, «Алый закаТ»

Филипп Киркоров, «Чёрная пантера»

Владимир Пресняков, «Сила притяжения»

Леонид Агутин, «Бог об этом не просил»

Shaman, «Живой»

ПОП-ГРУППА ГОДА:

Фабрика, «Любовь-карусель»

Моя Мишель, «Облака»

Александр Шоуа, Непара, «Притяжение»

Artik & Asti, «Качели»

Город 312, «Ты меня не слышишь»

РОК-ГРУППА, РОК-ИСПОЛНИТЕЛЬ ГОДА:

Женя Трофимов, Комната культуры, «Поезда»

Ivan, «Убежим»

Три дня дождя, Mona, «Прощание»

The Hatters, «Весело»

Пикник, «Ничего, ничего не бойся»

Ночные снайперы, «Андрей»

Александр Иванов, «Песня про любовь»

ПОЭТ ГОДА:

Александр Розенбаум, «Матросская лирическая»

Леонид Агутин, «Бог об этом не просил»

Евгений Трофимов, «Поезда»

Михаил Гуцериев, «Песня про любовЬ»

Петр Андреев, «Матушка»

ХИП-ХОП ИСПОЛНИТЕЛЬ ГОДА:

OG Buda, Егор Крид, Доминик Джокер, «Плачут небеса»

Macan, «ЗановО»

Грот, Юрий Шевчук, «После последней войны»

Антоха МС, Баста, «Серый пёс»

ST, «Спасибо»

САУНДТРЕК ГОДА:

Леон Кемстач, «Как быть»

Сергей Лазарев, Therr Maitz, «Олимпиада-80»

Леонид Агутин, «Мне 225 лет»

Полина Гагарина, «Не сдавайся никогда»

A'Studio, Baygali, Yernazar, Diana Ismail, Камиля Микаелян, Madi Syzdykov, «Стоп, ночь»

ГОРОДСКОЙ РОМАНС ГОДА:

Любэ, «Дай ему сил»

Михаил Шуфутинский, Mia Boyka, «Помада на щеке»

Александр Розенбаум, «Матросская лирическая»

Сергей Трофимов, «Вспоминая лето»

Татьяна Буланова, «Мама моя милая»

Максим Фадеев, Григорий Лепс, «Брат»

Ярослав Сумишевский, «Мираж любви»

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ХИТ ГОДА:

Niletto, Олег Майами, Лёша Свик, «Громче города»

Lyriq, «Все в шоке»

Хабиб, Sayli Ke, «Джими джими»

Артём Качер, «Сердце в сердце»

Руки Вверх, Лаву, «Алёшка 2.0»

Bearwolf, «Godzilla»

МУЗЫКАЛЬНОЕ ВИДЕО ГОДА:

Филипп Киркоров, Олег Майами, «Стирай»

Леонид Агутин, «Бог об этом не просил»

Ани Лорак, «Танцы»

Люся Чеботина, «За бывшего»

Лолита, «Offset»

Михаил Шуфутинский, Міа Воyка, «Помада на щекЕ»

Дима БилаН, Мари Краймбрери, «It’s my life»

КОМПОЗИТОР ГОДА:

Дарья Кузнецова, «Помада на щеке»

Леонид Агутин, «Бог об этом не просил»

Михаил Гуцериев, Сергей Ревтов, «Я знаю, ты горазда»

Сергей Ревтов, «Чёрная пантера»

Петр Андреев, «Матушка»

КОНЦЕРТ ГОДА:

Леонид Агутин, «Стадионный концерт со всеми хитами»

Руки Вверх!, Руки Вверх! - «Трилогия в Лужниках»

Полина Гагарина, Шоу «Навсегда»

Дима Билан, «Невозможное возможно»

Трибьют к 50-летию Юрия Шатунова, «Здесь был Юра!!!»

Владимир Пресняков, «Живой концерт Владимира Преснякова»

Новая волна 2024, «Открытие Новой волны 2024»

ПЕСНЯ ГОДА:

Мари Краймбрери, «Нравится жить»

Леонид Агутин, «Бог об этом не просил»

Татьяна Куртукова, «Матушка»

Филипп Киркоров, «Чёрная пантера»

Женя Трофимов, Комната культуры, «Поезда»

Сергей Лазарев, «Алый закат»

О премии «Виктория»:

Учрежденная в 2015 году поэтом и предпринимателем Михаилом Гуцериевым, композитором и продюсером Игорем Крутым и медиаменеджером Юрием Костиным, Российская национальная музыкальная премия «Виктория» зарекомендовала себя как наиболее авторитетная награда в области популярной музыки. Премия оценивает достижения по 13 номинациям, а её лауреатами стали более 100 выдающихся музыкальных деятелей.