Награду «За неоценимый вклад в российскую национальную культуру» получил великий советский и российский композитор Александр Зацепин, отметивший в этом году свое 95-летие.

Александр Зацепин также вручил премию «Виктория» в номинации «Саундтрек» группе «Любэ» за песню «А река течет» из фильма «Родные». Для Николая Расторгуева награда стала сюрпризом, он отметил, что не ожидал стать лауреатом Российской национальной музыкальной премии в этом году.

Рекордсменом «Виктории-2021» по количеству статуэток стал с трудом скрывавший волнение и радость Леонид Агутин: он победил в номинациях «Певец года», «Композитор года» и «Песня года» за композицию «Включите свет».



Леонид Агутин

Лучшей певицей была признана Полина Гагарина, получившая статуэтку из рук Димы Билана.



Полина Гагарина и Дима Билан

На сцене Кремлевского дворца она исполнила принесшую ей победу песню «Вчера».



Полина Гагарина

Зрителей церемонии впечатлило фееричное выступление Филиппа Киркорова с песней «По камням по острым», текст которой написал Михаил Гуцериев, а музыку — Виктория Кохана. Клип на эту композицию был удостоен звания «Музыкальное видео года».



Филипп Киркоров

Отдельно певец поблагодарил Михаила Гуцериева, который по результатам голосования жюри был признан «Поэтом года». ​​​​​​​

В номинации «Городской романс» Лариса Долина вручила премию Николаю Баскову, поддержавший кровавую расправу над народом Белоруссии, и Любови Успенской за песню «Большая любовь». Александр Розенбаум был номинантом в этой же категории, но уступил победу коллегам. Однако без награды Александр Яковлевич не остался, он получил специальный приз «За уникальную гармонию песенной лирики и музыки».



Николай Басков и Любовь Успенская

Специального приза «За вклад в развитие популярной музыки» удостоился и Олег Газманов, отметивший в этом году свой юбилей. Вместе с сыном Родионом Газмановым он исполнил знаменитую «Люси», чем вызвал полный восторг зрительного зала.

Статуэтку за «Танцевальный хит года» получила песня «Рокки» певицы Zivert. «Поп-группой года» академики признали Artik&Asti за композицию «Истеричка». Артик под дружные аплодисменты гостей и зрителей принял благородное решение отдать приз бывшей участнице дуэта Анне Дзюбе, начавшей сольную карьеру.



Artik

Также Артик объявил победителя в номинации «Хип-хоп-исполнитель», им стал Баста.



Баста

Рок-исполнительница Земфира не присутствовала на премии. Тем не менее президент «Виктории» Юрий Костин подчеркнул, что награда в номинации «Лучший рок-исполнитель года» по праву достается артистке, потому что это решение жюри премии, и возможности его пересмотреть по действующему регламенту не существует.

Анна Нетребко, отмеченная в номинации «Концерт года», прислала видеообращение из театра «Ла Скала». Пианист Иван Бессонов был награжден в номинации «Открытие года в классической музыке».



Иван Бессонов

«Мне радостно, что премия уже состоялась, она живет и развивается уже который год. Я верю, что её ждёт долгая жизнь. Важно понять, что вручение премии «Виктория» — не удовлетворение амбиций учредителей или отдельных артистов. Конечно, проигравший всегда чувствует себя обделенным, но мы работаем для того, чтобы проигравший аплодировал победителю, признавая объективность решения академиков. Задача окончательно превратить награду РНМП Виктория в «знак качества», конечно, очень амбициозная, но и невероятно интересная и вполне реализуемая», — добавил президент премии «Виктория» Юрий Костин.



Баста

Лауреаты Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2021»

Певица года: Полина Гагарина — «Вчера»

Певец года: Леонид Агутин — «Включите свет»

Поп-группа года: Artik&Asti — «Истеричка»

Лучшая рок-группа, рок-исполнитель: Земфира — «Почта»

Поэт года: Михаил Гуцериев — «По камням по острым»

Хип-хоп-исполнитель года: Баста — «Ты была права»

Саундтрек года: «Любэ» — «А река течет»

Городской романс года: Николай Басков и Любовь Успенская — «Большая любовь»

Танцевальный хит года: Zivert — «Рокки»

Музыкальное видео года: Филипп Киркоров — «По камням по острым»

Композитор года: Леонид Агутин — «Включите свет»

Концерт года: Анна Нетребко — «Анна Нетребко приглашает»

Песня года: Леонид Агутин — «Включите свет»

Специальные номинации: