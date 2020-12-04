Премия «Виктория-2020» назвала лучших: Little Big, Носков, Гагарина

В этом году из-за непростой эпидемиологической ситуации премия впервые прошла без зрителей. Организаторы и режиссер-постановщик премии Андрей Болтенко решили сделать особый акцент на этом обстоятельстве. Звёзды шоу-бизнеса, академики премии и vip-гости разместились на сцене, став полноправными участниками концерта-телесъемки, а зал было решено оставить абсолютно свободным. При этом организаторам удалось соблюсти все требования безопасности: на входе в Кремлёвский дворец каждый гость сдал тест на коронавирус, а маски и перчатки гости снимали только для съёмки.

«Сегодня зал с пустыми креслами мы решили сделать декорацией, чтобы всем сразу стало понятно, насколько мы все скучаем по нашему зрителю, - пояснил ведущий Александр Ревва в начале церемонии. - В остальном премия «Виктория» проходит по традиционному сценарию».

Профессионалы музыкальной индустрии голосовали за лучших артистов в 14 номинациях, кроме того в этом году награды были вручены в двух специальных номинациях. Певица Лариса Долина была объявлена «Легендой отечественной эстрады», а композитор Игорь Матвиенко получил награду «За неоценимый вклад в российскую культуру».

Старт музыкальному марафону дал Александр Ревва в образе Артура Пирожкова с песней «Перетанцуй меня». Эта композиция была заявлена в номинации «Танцевальный хит года», где ее все-таки сумели «перетанцевать» Cream Soda&«Хлеб» с номером «Плачу на техно», взяв в итоге приз. Другой запоминающийся танцевальный шлягер «Uno» от группы Little Big из Санкт-Петербурга обошёл соперников сразу в трех категориях - «Лучшая поп-группа года», «Лучшее музыкальное видео» и «Песня года».

Кстати, группа Little Big была приглашена в Кремль как номинант, но от участия в церемонии отказалась, причем крайне резко. «Группа, победившая в нескольких ключевых номинациях, не является для меня чем-то знаковым, - прокомментировал ситуацию президент Российской национальной музыкальной премии «Виктория» Юрий Костин. - Но это не имеет значения: так проголосовало жюри. Главное - то, что мы делаем, мы делаем честно. В этом году проголосовало рекордное число академиков. Повторюсь, главное в нашей премии - то, что каждый голос может повлиять на результат голосования. И каждый голос имеет значение».

В уходящем году Михаил Гуцериев в четвёртый раз за историю премии признан победителем в номинации «Поэт года». Статуэтка досталась автору за стихи к песне «Ты не целуй» в исполнении Полины Гагариной. За награду в этой категории боролись: Любовь Воропаева («Золотые мосты»), Диана Арбенина («Камень»), Александр Шаганов («Если ты уйдёшь»), Ирина Дубцова («Химия»).

Автор на церемонии присутствовать не смог, и за Михаила Гуцериева статуэтку «Виктории» получила Полина Гагарина, которая поздравила поэта с победой и поблагодарила за романс:

«Я бы хотела сказать, что есть песни, которые летят над землёй, есть стихи, которые заставляют остановиться и помолчать. Я считаю, что эта песня останется навсегда, потому что она попала в сердце абсолютно каждого поколения. Спасибо огромное, Михаил Сафарбекович, за эту возможность, за любовь и этот фантастический романс».

На красной дорожке премии «Виктория-2020» Филипп Киркоров приоткрыл завесу тайны над будущим совместным проектом с Михаилом Гуцериевым.



Филипп Киркоров

«Мы с Димитрисом Контопулосом и Михаилом Сафарбековичем готовим песню для «Евровидения-2021», которую представит замечательная певица Наташа Гордиенко из Молдавии. Для меня Михаил Гуцериев — поэт уже интернационального и международного масштаба. В работе он невероятный профессионал, который успевает делать много дел сразу. Я бы назвал его не только поэтом года, а поэтом десятилетия!»

Церемонию премии, где лучших по итогам прошедшего года выбирают только профессионалы в области музыки — музыканты, исполнители, композиторы, поэты, продюсеры, музыкальные критики, журналисты и руководители крупнейших радиостанций и телеканалов, украсили выступления артистов.

Еще одним рекордсменом по числу заработанных наград стал Николай Носков, объявленный победителем в двух номинациях - «Концерт года» и «Лучший рок-исполнитель». Таким образом, академики отметили прошлогодний концерт Николая Носкова «Живой» в столичном «Крокус Сити Холле», на сцене которого певец появился еще не до конца оправившись от тяжелой болезни.

Поддержавший жестокое подавление и пытки мирно протестующих в Белоруссии певец Николай Басков исполнил композицию «Любовь бессмертна» в романтических декорациях. Кстати, Николай Басков появился на сцене дважды, исполнив и наделавший много шума хит «Дико тусим» в дуэте с Даней Милохиным. Спецэффекты и трёхмерная голограмма создали на сцене 3D-пространство в номере на песню «Джанга» в исполнении певицы Polina.

«Для меня большая радость исполнить «Джанга» здесь на премии «Виктория» — российском аналоге Grammy. Режиссёрская группа подготовила очень крутой номер для церемонии, такого ещё не делали в России. Номер был построен на необычной и интересной хореографии, которую я отрабатывала день и ночь в танцевальном зале. Вся хореография транслировалась на 3D-сетку в реальном времени, обрабатываются и перемешиваются с ярким визуалом», — сойдя со сцены, поделилась впечатлениями от выступления певица Polina.

Нынешний год из-за коронавирусных ограничений оказался довольно скудным на концерты в привычном формате, поэтому организаторы премии учредили специальную номинацию «Онлайн-концерт». В ней вне конкуренции оказалось выступление Леонида Агутина на онлайн-платформе Okko.

Сценография выступления Артёма Качера с песней «Твой первый» эффектно открыла зрителям порталы в иные миры.



Артём Качер

«Несмотря на то, что сейчас очень непростое время, я благодарен организаторам за возможность выступать — это событие, как глоток свежего воздуха для артистов. У меня остались только тёплые впечатления от работы над песней «Твой первый». Михаил Сафарбекович показал, что способен писать хиты как для больших состоявшихся артистов, так и для музыкантов молодого поколения, другого рынка, если можно так выразиться. «Твой первый» — отличный трек: у нас уже более 10 000 000 просмотров клипа на YouTube, отличные показатели на стриминговых площадках и в TikTok. Песню знают и любят», — сказал Артём Качер.

Кульминацией вечера стало выступление Полины Гагариной с композицией «Ты не целуй». Меняющиеся декорации на сцене удивляли: тёплая и уютная комната на глазах у зрителей превратилась в пустое необжитое помещение, что придало дополнительную драматургию песне.



Полина Гагарина

Вообще артисты, объявлявшие победителей, искренне радовались успеху коллег. Игорь Матвиенко, узнав что лучшим саундтреком стала песня «Чики» из одноименного сериала, признался, что ему очень по душе эта мелодия. Олег Газманов с удовольствием объявил «Лучшего композитора» - Константина Меладзе, отмеченного за песню «1+1», а Виктория Дайнеко - Сергея Трофимова, победителя в номинации «Городской романс (русский шансон или бардовская песня)».

Участники группы «Город 312», комментируя номинацию «Лучшая рок-группа или рок-исполнитель», рассказали, что, готовясь к церемонии, послушали все вышедшие в финал песни коллег по цеху и пришли к выводу, что рок в России по-прежнему жив. Polina с особой теплотой объявила «Лучшего хип-хоп исполнителя» - Басту с треком «Страшно так жить». Zivert от души поздравила с победой в номинации «Лучший поп-исполнитель» Владимира Преснякова. Победу ему принесла композиция «Достучаться до небес».

Один из сюрпризов церемонии стало выступление Ларисы Долиной, спевшей давно не исполнявшийся ею шлягер «Я не умею танцевать». Остальные выступавшие артисты тоже нашли, чем поразить гостей. Димаш Кудайберген спел под аккомпанемент Игоря Крутого в окружении движущихся зеркал. Dava и Филипп Киркоров исполнили совместный номер «Ролекс» в компании дюжины танцовщиц в золотистых облегающих нарядах, которые изображали циферблат дорогих часов. На сцену Кремля вышли также Сергей Лазарев, Artik&Asti, Niletto, Zivert, Dabro - музыкальная картина этого оказавшегося столь сложным для всех нас года оказалась удивительной яркой и разнообразной.

Увидеть церемонию вручения Российской Национальной Музыкальной Премии «Виктория-2020» зрители смогут 18 декабря на телеканале «Россия 1».

Итоги премии «Виктория-2020»

«Лучшая поп-исполнительница»: Полина Гагарина. «Смотри»

«Лучший поп-исполнитель»: Владимир Пресняков. «Достучаться до небес»

«Лучшая поп-группа»: Little Big. Uno

«Лучшая рок-группа или рок-исполнитель»: Николай Носков. «Живой»

«Поэт года»: Михаил Гуцериев. «Ты не целуй»

«Лучший хип-хоп исполнитель»: Баста. «Страшно так жить»

«Лучшая песня (мелодия) к кинофильму или сериалу»: Иван Дорн. «Чики»

«Городской романс (русский шансон или бардовская песня)»: Сергей Трофимов. «Прости»

«Танцевальный хит года»: Cream Soda&Хлеб. «Плачу на техно»

«Лучшее музыкальное видео»: Little Big. Uno

«Композитор года»: Константин Меладзе. «1+1»

«Концерт года»: Николай Носков. «Живой»

«Онлайн-концерт года»: Леонид Агутин. Онлайн-концерт Леонида Агутина / Okko

«Песня года»: Little Big. Uno

«Легенда отечественной эстрады»: Лариса Долина

«Приз за неоценимый вклад в российскую музыкальную культуру»: Игорь Матвиенко