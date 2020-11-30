Премия «Виктория-2020» назвала своих финалистов

Премия «Виктория» была учреждена поэтом и меценатом Михаилом Гуцериевым, композитором и продюсером Игорем Крутым, писателем и медиа-менеджером Юрием Костиным и на сегодняшний день является единственной в России музыкальной премией, где лучших по итогам прошедшего года артистов выбирают профессионалы.

В этом году в финал вышли как «ветераны» отечественной эстрады – Леонид Агутин, Полина Гагарина, Дима Билан, Владимир Пресняков, «Би-2», Диана Арбенина, так и кумиры молодёжной аудитории - Little Big, CreamSoda, Niletto, Morgenshtern, Даня Милохин.



Дима Билан на премии «Виктория»

«Появляются новые артисты, новые песни, новая музыка, новый взгляд на музыку и то, что мы вносим в это свою лепту, – это главное. Важно, что мы идём вперёд, и наша эстрада не отстаёт от западной», – считает учредитель премии «Виктория» поэт Михаил Гуцериев.

Финалисты премии «Виктория» будут бороться за победу в номинациях «Песня года», «Лучший поп-исполнитель/исполнительница», «Лучший хип-хоп-исполнитель», «Лучшая рок-группа или рок-исполнитель», а также «Композитор года» и «Поэт года» - всего на Премии будут представлены 14 номинаций, охватывающих практически все современные музыкальные направления: от популярной музыки до шансона, от рока до хип-хопа. Кто из финалистов «Виктории-2020» в итоге победит, станет известно лишь во время торжественной церемонии в Кремле, так как имена триумфаторов строго засекречены аудиторской компанией E&Y, контролировавшей весь ход голосования. И в этом ещё одно принципиальное отличие премии «Виктория» от других российских музыкальных премий.

«Мы создавали Премию не для дележа статуэток, а для формирования механизма справедливой оценки творчества деятелей музыкальной индустрии», - говорит Президент Академии российской музыки, генеральный директор «ГПМ Радио» Юрий Костин.

Его точку зрения полностью разделяет и один из учредителей премии - композитор и продюсер Игорь Крутой: «Объективная премия - это всегда честное подведение итогов. Именно такой прагматичный подход превращает «Викторию» в признанный и уважаемый всеми «знак качества». Наша премия - единственная в музыкальном сообществе, где голосуют за победителей, а не назначают их».



Полина Гагарина на премии «Виктория»

2020 год оказался крайне сложным и драматичным для музыкального бизнеса. Одним из немногих возможных способов общения артистов со своим зрителем стали онлайн-концерты. В связи с этим оргкомитет премии в этом году учредил номинацию «Онлайн-концерт года».

В этом году торжественная церемония вручения премии «Виктория» впервые пройдёт без участия зрителей. Однако зрители смогут посмотреть телевизионную версию концерта - трансляция состоится 18 декабря на канале «Россия-1».

Зрителей ждёт настоящий праздник. На сцену Кремля выйдут Niletto, Филипп Киркоров и Dava, Полина Гагарина, Artik&Asti, триумфаторы премии «Виктория-2019» Димаш Кудайбергенов и Zivert; Николай Басков, Артём Качер, Polina и многие другие артисты, чьи песни в этом году стали настоящими хитами.

Перечень финалистов по номинациям

1. «Лучшая поп-исполнительница»:

Ёлка. «Мне легко»

Zivert. ЯТЛ

Клава Кока. «Покинула чат»

Полина Гагарина. «Смотри»

Лолита. «Кислород»

2. «Лучший поп-исполнитель»:

Дима Билан. «Химия»

Леонид Агутин. «По тебе скучают бары»

Владимир Пресняков. «Достучаться до небес»

Филипп Киркоров. «Романы»

Димаш Кудайберген. Your Love

3. «Лучшая поп-группа»:

«Фабрика». «Позвони, будь посмелей»

«Градусы». «Снег в апреле»

Little Big. Uno

Artik&Asti. «Девочка, танцуй»

A'Studio. «Остров»

#2Маши. «Лето у виска»

«Руки Вверх!». «Расскажи мне»

4. «Лучшая рок-группа или рок-исполнитель»:

«Сурганова и Оркестр». «Река»

«Машина Времени». «Просыпается ветер»

Би-2. «Пекло»

Земфира. «Крым»

Николай Носков. «Живой»

Диана Арбенина, «Ночные Снайперы». «Казино»

5. «Поэт года»:

Любовь Воропаева. «Золотые мосты»

Диана Арбенина. «Камень»

Михаил Гуцериев. «Ты не целуй»

Александр Шаганов. «Если ты уйдёшь»

Ирина Дубцова. «Химия»

6. «Лучший хип-хоп исполнитель»:

Morgenshtern&Тимати. El Problema

Каста. «Прошёл через»

Баста. «Страшно так жить»

Loc-Dog. «Киты»

Леван Горозия. «Альфа»

Дельфин. «Лето»

Скриптонит. «Веселей»

7. «Лучшая песня (мелодия) к кинофильму или сериалу»:

Семён Слепаков. «Окаянные дни» | «Караоке-песня»

Григорий Лепс & D-Band. «Лети»

Александр Петров, Moscow Gospel Team, Юрий Медяник, Pluri Art Orchestra. «Сансара»

Баста. «Страшно так жить»

Иван Дорн. «Чики»

8. «Городской романс (русский шансон или бардовская песня)»:

Стас Михайлов. «Шестое чувство»

Михаил Бублик. «Дует ветер»

Сергей Трофимов. «Прости»

Игорь Крутой. «Ветка каштана»

Александр Розенбаум. «Почти»

9. «Танцевальный хит года»:

#2Маши. «Я забираю твою подругу»

MARUV&Boosin. I Want You

Клава Кока&NILETTO. «Краш»

Cream Soda&Хлеб. «Плачу на техно»

Артур Пирожков. «Перетанцуй меня»

10. «Лучшее музыкальное видео»:

Полина Гагарина. «Смотри»

Владимир Пресняков. «Достучаться до небес»

Баста&Zivert. «Неболей»

Даня Милохин&Николай Басков. «Дико тусим»

Лолита. «Кислород»

Little Big. Uno

11. «Композитор года»:

Виктория Кохана. «Позвони, будь посмелей» (исп. группа «Фабрика»)

Андрей Резников. «Время ходит назад» (исп. Интарс Бусулис)

Константин Меладзе. «1+1»

Николай Агутин. «Жизнь»

Денис Ковальский. «Перетанцуй меня»

Диана Арбенина. «Камень»

Брендон Стоун. «Она любит тебя»

12. «Концерт года»:

Полина Гагарина. «Обезоружена»

Игорь Крутой. «Когда я закрываю глаза. Рапсодия льда»

Дима Билан. «Планета Билан. На Орбите»

Николай Носков. «Живой»

Радио «Шансон». Всенародная танцплощадка «Ээхх, Разгуляй!»

13. «Онлайн-концерт года»:

Полина Гагарина. «Вместе на расстоянии»

VK Fest 2020. VK Fest 2020

Леонид Агутин. Онлайн-концерт Леонида Агутина / Okko

Большой концерт «МЫ ВМЕСТЕ». Трансляция из Большого театра

LOBODA. LOBODA SUPERSTAR SHOW 2020

14. «Песня года»:

Дима Билан. «Химия»

Стас Михайлов feat. Artik&Asti. «Возьми мою руку»

Little Big. Uno

Би-2. «Депрессия»

Полина Гагарина. «Ты не целуй»

Баста&Zivert. «Неболей»