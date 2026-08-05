Suno проиграла суд о нарушении авторских прав немецкому лицензиату

В иске, поданном в январе 2025 года, GEMA утверждала, что компания Suno использовала песни из своего репертуара, включая «Daddy Cool» группы Boney M, «Mambo No. 5» Лу Беги и «Forever Young» группы Alphaville, для обучения своих моделей искусственного интеллекта, не получая никаких лицензий и не выплачивая гонорары авторам песен.

Решение было вынесено региональным судом Мюнхена, который постановил, что платформа искусственного интеллекта незаконно получила, обработала и воспроизвела музыку, представленную компанией GEMA. Суд установил, что использование компанией Suno этих песен нарушает как немецкое, так и американское законодательство об авторском праве.



Suno

Теперь Suno придется выплатить GEMA компенсацию, хотя сумма еще не подтверждена. Это решение также означает, что другие компании, занимающиеся искусственным интеллектом, теперь должны будут платить за лицензирование любой музыки из репертуара GEMA в будущем.

«Сегодня Палата предельно ясно дала понять одно: модели ИИ, созданные на основе украденной интеллектуальной собственности, не защищены законом, — заявил генеральный директор GEMA доктор Тобиас Хольцмюллер после юридической победы. - Поставщики услуг в области ИИ должны платить за лицензии, а не присваивать себе работы наших членов бесплатно. Сегодняшнее решение суда значительно укрепило позиции Европы как культурного центра», — добавил он.

Председатель правления GEMA д-р Ральф Вайганд заявил:

«Это решение посылает мощный международный сигнал: творчество имеет ценность, и права создателей должны уважаться в эпоху искусственного интеллекта. Этим решением GEMA создала важный прецедент не только для своих более чем 100 000 членов, но и для создателей контента по всему миру. Тот факт, что теперь мы можем отстаивать свои права в таких странах, как Соединенные Штаты, вселяет в создателей надежду и уверенность в период глубоких технологических преобразований».

В свете принятого решения компания Suno заявила, что не согласна с решением суда и намерена подать апелляцию.

Последнее решение суда последовало за еще одной судебной тяжбой, в которой участвовала компания GEMA. В ноябре прошлого года суд снова вынес решение в ее пользу после того, как она заявила, что оператор ChatGPT, компания OpenAI, нарушила европейское законодательство об авторском праве.