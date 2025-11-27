Warner Music Group договорилась с Suno

Новое соглашение одновременно закрывает иск Warner 2023 года и переводит Suno на модель работы с официально лицензированным контентом.

Suno, основанная в Массачусетсе и стремительно набравшая аудиторию после появления в 2023 году, заявляла о более чем 10 миллионах пользователей и привлекла $125 млн инвестиций. Инструменты сервиса позволяли подписчикам создавать музыку с помощью ИИ практически без ограничений — именно за это крупные лейблы обвинили компанию в использовании защищённых материалов “в немыслимых масштабах”.

Как сообщает Pitchfork, Warner подписали лицензионную сделку, которая позволит Suno предлагать пользователям платные скачивания AI-композиций в рамках правового поля. В рамках соглашения Suno также приобрела у Warner платформу Songkick, занимающуюся концертными анонсами, — шаг, подтверждающий углубление сотрудничества.

Новая модель гарантирует, что артисты и авторы, согласившиеся на взаимодействие с ИИ, сохранят полный контроль над своей музыкой, образом и авторскими правами. Также предусмотрены механизмы справедливой компенсации и контроля над тем, каким образом технологии используют творческую идентичность артистов. В результате текущие «либеральные» модели Suno будут постепенно заменены “новыми, более продвинутыми и лицензированными”.

При этом судебные иски Universal Music Group и Sony Music Entertainment против Suno и конкурента Udio остаются в силе.

Партнёрство с Suno заключено на фоне активизации индустрии вокруг ИИ: недавно все три мейджор-лейбла подписали соглашение с платформой Klay, которая обещает развивать AI-инструменты, соблюдающие авторские права и творческую свободу артистов.

Контекст тревожный: недавнее исследование показало, что 97% слушателей не могут отличить реальную музыку от AI-треков, а отдельные аналитики предупреждают, что работники музыкальной сферы могут потерять до четверти дохода из-за ИИ в ближайшие четыре года.

Сделка Warner и Suno может стать переломным моментом в отношениях между правообладателями и технологическими компаниями в стремительно меняющемся цифровом ландшафте.