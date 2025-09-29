«Кухни», «Третье сентября» и «Осень» группы «Кино» названы самыми осенними треками

Главным способом не поддаваться хандре россияне называют общение с близкими — его выбирает четверть опрошенных. Каждый пятый предпочитает прогонять тоску с помощью прогулок (20%) или погружения в рутинные дела: работу или учёбу (18%). Некоторые советуют спасаться от меланхолии просмотром фильмов или чтением (15%), а также спортом и творчеством (по 10%). Еще 4% действуют радикально — отправляются в отпуск, подальше от надвигающихся холодов и сырости.

Музыку в качестве «антидепрессанта» выбирают 19% россиян. При этом люди ждут от любимых треков разного эффекта. Так, каждый третий с помощью музыки создаёт уют дома или спасается от тишины, включая фоновые мелодии. Кому-то любимые треки помогают расслабиться и почувствовать спокойствие (23%), а кого-то, напротив, заряжают энергией (16%). А есть и те, кто наслаждается осенней меланхолией и выбирает музыку, которая поддерживает немного печальное настроение (23%).

Самым осенним жанром россияне назвали рок (в том числе русский) — его предпочитают 30% респондентов. Ему с небольшим отрывом проигрывают поп-композиции (26%) и рэп (24%). А вот наименее популярными оказались джаз и неоклассика (по 6%), шансон (5%) и блюз (4%).

15% признаются, что осенью чаще всего слушают звуки природы. У трети россиян сезон ассоциируется с шумом дождя (31%). Одинаково «осенними» опрошенные называют плеск луж и шуршание листьев под ногами (по 23%). Каждый пятый ассоциирует осень с треском костров (20%) и завыванием ветра (19%). А ещё 13% — с шуршанием книжных страниц.

Есть у россиян и любимые осенние треки. Идеально подходящими для создания меланхоличного вайба опрошенные называют песни «Кухни» группы «Бонд с кнопкой» (21%), «Третье сентября» Михаила Шуфутинского (14%), «Осень» группы «Кино» (13%), November Rain группы Guns N’ Roses (8%) и «Сентябрь» исполнителя Stigmata (7%). А вот для поднятия настроения россияне слушают «Осень» группы «Лицей» (19%), Татьяну Буланову (17%) и Надежду Кадышеву (12%).



«Бонд с кнопкой»

Интересно, что больше половины опрошенных (56%) осенью предпочитают слушать особые сезонные плейлисты или хотели бы их создать. Поэтому Звук попросил респондентов поделиться, как бы они назвали свой осенний плейлист. Оказалось, что 28% выбрали бы «мемное» название: «хоа хоа хоа» (по ассоциации с осенним трендом в ТикТоке и сагой «Сумерки») или «3 сентября». Ещё 28% озаглавили бы плейлист печально: «Сезон осенней депрессии открыт», «Плейлист для грусти», «Тоска» или «Плак-плак». А 24% хотели бы простое и понятное название — «Осенний вайб» или «Сезон тыквенного латте».

Исследование было проведено музыкальным сервисом Звук в сентябре 2025 года методом онлайн-опроса в городах-миллионниках среди 1316 россиян старше 18 лет. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа на вопросы.