Музыкальный сервис Звук запустил продажу билетов на концерты

Это просто и быстро — новая функция встроена в приложение. Оформить покупку можно всего в несколько касаний. Звук и «Афиша» объединили усилия, чтобы слушатели получали самую актуальную информацию: города, даты, места — всё обновляется в реальном времени прямо на странице артиста в приложении.

Билеты можно купить сразу, как только они появляются на Afisha.ru — теперь у пользователей Звука больше шансов попасть на редкий концерт в своём городе, пока билеты не закончились.

Подписчикам СберПрайм доступна скидка 15%. Также за билеты, как и на Afisha.ru, можно заплатить бонусами Спасибо и покрыть до 99% стоимости покупки.

Артем Лебедев, директор по продукту музыкального сервиса Звук:

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«Звук и “Афиша” стерли границу между музыкой в наушниках и на сцене. Мы уверены, что наше сотрудничество изменит подход к планированию досуга: теперь от любимого трека до концерта — пара кликов».

Евгений Сидоров, и.о. генерального директора компании «Афиша»:

«Интеграция со Звуком — логичный шаг в развитии стратегических партнерств “Афиши” с сервисами, связанными с досугом и развлечениями. Мы помогаем перейти от музыкальных открытий в онлайне к живым эмоциям на концертах — и делаем это максимально удобно для пользователя».

Новая функция доступна для всех артистов, чьи концерты представлены на Afisha.ru. В приложении Звука на странице исполнителя появится блок с билетами. Остается только выбрать дату, категорию — и оформить покупку в пару касаний, не прерывая прослушивание. Билеты придут на электронную почту.

Звук — музыкальный сервис, который подстраивается под настроение слушателей и помогает им проживать эмоции через музыку. В каталоге Звука представлены миллионы треков, подкасты, аудиокниги, эксклюзивные плейлисты и специальный раздел для детей. Умные рекомендации подбирают контент, который помогает справляться с эмоциями, восстанавливаться и чувствовать себя лучше. Сервис всегда стремится дать слушателю то, что ему необходимо в моменте. Звук доступен в мобильном приложении, на сайте zvuk.com, в Okko, а также в автомобилях с поддержкой CarPlay и Android Auto.