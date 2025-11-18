41% россиян включают современные треки детям в дороге

Музыкальный сервис Звук провел исследование среди семей с детьми к большому обновлению версии для Android Auto. В ней появился детский раздел. Теперь родители удобно и безопасно могут включать детям любимые песни, сказки и подкасты прямо с экрана автомобиля, не отвлекаясь от дороги. Также появились персональные подборки, рекомендательная волна «Сила Звука» и раздел «Любимое».



Android Auto

Поездки на машине как часть семейного быта

Ежедневно 40% родителей отвозят ребенка на машине в сад, школу и на кружки, 26% — несколько раз в неделю, а 15% — выезжают только по выходным.

Во время поездки дети чаще смотрят в окно (48%), слушают музыку в наушниках (35%) или разговаривают с родителями (35%). Почти треть опрошенных играют в машине в города и слова (30%), а засыпают на пассажирском сидении — 27%.

При этом в путешествие на автомобиле детей берут редко (44%), многие предпочитают преодолевать большие расстояния на поездах или самолётах (31%). Планируют автотуры с детьми несколько раз в год — 21%, на регулярной основе только 5%.

Почему семейные поездки утомляют

Одной из причин редких совместных путешествий на машине является поведение детей: 30% скучают и просят развлечений, 26% устают и капризничают, при этом 29% спокойно сидят.

Опрошенные также рассказали о популярных детских фразах в дороге: «А когда мы уже приедем?» (25%), «Мне скучно» (14%), «Включи сказки или музыку» (11%), «Переключи!» (11%), «Смотри, машина!» (16%).

Что спасает родителей в дороге

Чтобы сделать поездку комфортной и спокойной, родители часто прибегают к дополнительным развлечениям: включают музыку и песни (37%), мультфильмы и видео (24%), а также делают перерывы в пути (39%) и готовят перекусы (39%).

Респонденты объяснили, что такие способы помогают избавить ребёнка от скуки (45%), обеспечить тишину в салоне (21%) и не отвлекаться от дороги (21%).

Что слушают в машине родители

Музыкальным сопровождением в дороге управляют сами взрослые (64%), а некоторые переключают по очереди с ребенком (28%). Более трети опрошенных (34%) предпочитают включать свой плейлист в пути.

Во время семейных поездок также звучат аудиосказки и подкасты с детскими историями (22%), а радио слушают 19% респондентов.

Какой контент выбирают дети

Сами дети чаще всего выбирают для поездки современную музыку — ее просят включить 41%. Маленькие пассажиры также отдают предпочтение любимым мультфильмам (19%) и детским песням (19%).

Родители отметили, что по утрам в машине звучат весёлые треки (33%), а вечером спокойные сказки (12%).

Чего не хватает в долгой поездке на машине

Полезным контентом для своих детей родители считают аудиосказки (59%), музыку разных жанров (34%), аудиокниги (28%), научные подкасты (22%) и обучающие песни (19%).

Около трети опрошенных говорят, что в мультимедиа автомобиля не хватает игр и викторин (30%), музыкальных подборок по возрасту (27%), мультфильмов и сериалов (26%), а также подкастов и детских историй (21%).

Исследование проведено музыкальным сервисом Звук в ноябре 2025 года методом онлайн-опроса в городах-миллионниках среди 1215 россиян, у которых уже есть один или двое детей от 3 до 10 лет. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа на вопросы.