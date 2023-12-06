Сервис «Звук» назвал лучших в 2023: Anna Asti, «Король и Шут», Кравц и Гио Пика

Самый большой плейлист достался поп-музыке, наиболее прослушиваемому жанру в Звуке за год. В него вошло 40 треков исключительно от русскоязычных исполнителей. В основном это композиции Anna Asti: в этом году певица основательно воцарилась на российской эстраде, выпустила второй альбом и основала собственный лейбл. Также в топ вошли композиции Люси Чеботиной, Мари Краймбрери, NЮ и других.



Anna Asti

Среди треков, пользовавшихся особой популярностью среди поклонников рэпа, можно найти много хитов Басты, «Каспийского груза», Ramil' и других.

Бесспорными лидерами метал-плейлиста стала группа Wildways, выпустившая в этом году пятый альбом «Симптомы».

Помимо этого, можно ознакомиться с Топ-100 треков по всему стримингу без жанрового разделения. Здесь лидеры предыдущих топов — Anna Asti, «Король и Шут», а также Кравц и Гио Пика — благополучно соседствуют друг с другом.