ИИ, попса и Icegergert: кого и что слушала Россия в первой половине 2026 года

Музыкальный интернет тормозит, попсеет и звучит голосами ИИ

В TOP 20 хитов российского интернета за I полугодие 2026 года вошли только 5 треков, выпущенных в 2026 году. Релиз 11 нынешних хитов состоялся в 2025-м, 3 трека вышли в 2024-м, а 1 и вовсе — в 2017 году. В целом сингловый TOP 20 оказался весьма стабильным – в него вошли только 7 новинок, остальные 13 перекочевали в список из прошлогоднего чарта.



TOP 20 хитов российского интернета за I полугодие 2026 года

TOP 500 интернет-хитов первой половины 2026 года демонстрирует следующие предпочтения российской аудитории:

ЖАНРЫ: 36% – поп-треки, 28% – рэп/хип-хоп, 21% – танцевальная музыка, 16% – баллады

ЯЗЫКИ: 71% песен исполняется на русском языке, 21% – на английском

ГЕНДЕР: В 69% треков звучит мужской вокал, в 19% — женский, в 9% — смешанный

НЕЦЕНЗУРНАЯ ЛЕКСИКА: 15% (73 трека из 500) содержат нецензурную лексику

ИИ-ТРЕКИ: 13% (69 треков из 500) созданы с помощью ИИ-генерации

Основатель платформы TopHit Игорь Краев отмечает: «Сводный интернет-чарт TopHit в 2026 году демонстрирует серьёзный сдвиг от рэпа к поп-музыке. По нашим данным доля рэпа в стриминге снизилась с 37% в прошлом году до 28% в нынешнем, а поп-музыка, наоборот, подросла с 33% до 36%. Я думаю, что это произошло потому, что продюсеры, лейблы, поп-музыканты в последние пару лет научились продвигаться в Интернете и начали вливать заметные промо-бюджеты в соцсети и стриминги. Конкуренция за внимание слушателей выросла многократно, само это внимание стало стоить гораздо дороже, а новым независимым артистам без сильной промо-поддержки стало ещё сложнее пробиваться к аудитории. Кроме того, в 2026 году мы столкнулись с переизбытком контента, сгенерированного ИИ».

ИИ-хиты стремительно вытесняют музыку, написанную людьми

Самым заметным и обсуждаемым трендом музыкального интернета стал взрывной рост доли ИИ-контента — треков, созданных (сгенерированных) с помощью платформ искусственного интеллекта. В 2025 году платформа TopHit первой в России начала маркировать выявленный ИИ-контент на этапе дистрибуции и в чартах.

Игорь Краев: «В этом году 69 хитов из 500 топовых треков российского Интернета были созданы с помощью ИИ-генерации. Эта тенденция была отмечена TopHit ещё в январе-феврале 2026 года, когда в TOP 10 интернет-хитов России входило 3, а то и 4 трека, сгенерированных с помощью искусственного интеллекта. Среди семи новинок в TOP 20 интернет-хитов «засветились» 3 ИИ-трека — «Сыпь гармоника», «На мурмулях» и «SMS». Эти треки уже гарантированно попадают в шорт-лист номинации «Самый популярный ИИ-хит года» на премии Top Hit Music Awards, которая пройдёт 26 ноября в Москве».

В TOP 500 самых популярных исполнителей российского интернета первой половины 2026 года также вошли 28 виртуальных «артистов», под именами которых чаще всего скрываются продюсеры и авторы промптов, генерирующие ИИ-контент. Среди таких «исполнителей» можно упомянуть проекты Sasha Komovich, Это Радио, Кэнни, MC Дымка, Jenny Vesna и др. Отдельного упоминания заслуживает музыкальный проект СДП (Стих, достойный песни). Его создатель, Кирилл Збродов, использует стихотворения классических поэтов, а музыка, аранжировка и вокал генерируются с помощью нейросетей. В начале 2026 года трек СДП «Сыпь, гармоника!» возглавил сводный интернет-чарт TopHit, став первым в истории ИИ-треком на вершине главного хит-парада страны. Следом эстафету подхватил ИИ-хит «SMS» проекта UncleFlexxx, который 5 недель подряд возглавлял российский интернет-чарт минувшей весной.

Директор TopHit Россия Павел Балашов: «Среди российских стримингов наибольшая доля ИИ-хитов в TOP 500 треков VK Музыки – каждый пятый трек в плей-листах VK сгенерирован нейросетями, а в TOP 10 чарта VK в 2026 году входят сразу три (!) ИИ-хита. На втором месте по доле ИИ-треков — российский сегмент YouTube, где каждый десятый трек из топа имеет нейросетевое происхождение. Яндекс Музыка и Звук отстают — доля нейросетевого контента в плей-листах обеих платформ по оценкам TopHit составляет около 6%. Эта статистика заставила нас принять решение об учреждении отдельной номинации для ИИ-контента на церемонии Top Hit Music Awards в этом году в ноябре».

Игорь Краев: «Сегодня мы видим несколько разнонаправленных трендов: лейблы забирают под себя «выстрелившие» ИИ-проекты, музыкальные дистрибьюторы и стриминговые платформы жёстче контролируют загрузку ИИ-контента и появление его в плей-листах пользователей. А сами создатели генеративного контента всё чаще перезаписывают ИИ-хиты с живыми музыкантами, для исключения автоматического распознавания ИИ-генерации и потери отчислений от стриминга. Серьёзно повлиять на ситуацию могут также законодательные инициативы, в рамках которых для ИИ-контента может быть установлен особый правовой режим, исключающий выплату роялти за его публичное использование».

Icegergert второй год подряд возглавляет интернет-чарты России



Топ артистов в интернет-чартах

Игорь Краев: «Icegergert стал главным героем музыкального Интернета: “Банк” с Zivert уже набрал сотни миллионов прослушиваний, и я не удивлюсь, если к концу года эта цифра вырастет до миллиарда стримов на всех платформах. Артист превратил коллаборации в главный инструмент роста и в 2026 году продолжает двигаться в этом направлении — в середине года он анонсировал совместки с Лолитой, Моной, Полиной Гагариной. Сосед Георгия Гергерта по топам интернет-чартов 2025 года, Андрей Косолапов (Macan), сегодня едва добирается до середины списков популярности. В конце прошлого года Андрей был призван на срочную службу, и сегодня выступает исключительно на ведомственных мероприятиях в нехарактерных для себя жанрах. По-прежнему в топе Jakone и Kiliana. Ваня Дмитриенко второй год подряд возглавляет в интернет-чарте поп-мейнстрим. В затылок Ване дышат Zivert, Mia Boyka, Mona и немного Мот. Лидеры прошлого года — Женя Трофимов & Комната культуры, Mona, Татьяна Куртукова, Artik & Asti несколько сбавили обороты, но в TOP 20 пока держатся крепко. На 21-й и 22-й позициях Лера Bearwolf и проект СДП, который заслуживает отдельного упоминания».

Павел Балашов: «Двадцатку в 2026 году пока покинули Niletto и Xolidayboy. «Бонд с кнопкой» откатился с 18-й в 2025-м на 59-ю позицию исполнительского чарта в нынешнем году. По итогу «Кухни» в «нежных хрущёвках» оказались единственным активом Ильи Золотухина, последующие релизы «Бонда» не получили сопоставимого отклика аудитории. Из новичков хорошо отметились в чартах Владислав Лапай из Беларуси (Hollyflame) и Анна Немченко. Оба артиста по итогам полугодия сумели войти в TOP 40 списка самых популярных исполнителей российского Интернета, одновременно усилив в топе и концентрацию попсы».

Ниже представлены TOP 10 самых популярных артистов каждой из локальных интернет-платформ, включая российский сегмент YouTube.



TOP 10 артистов на интернет-платформах

Игорь Краев: «Самой высокой – 43% – доля рэпа остается в плей-листах Яндекс Музыка. Яндекс также демонстрирует широкий спектр жанров, интересных молодым. Аудитория VK слушает в основном поп, электронную танцевальную музыку, хотя не чурается и рэпа. В плей-листах стриминга Звук в 2026 году наибольшую долю – 59% – занимает поп-музыка, а текущий чарт платформы возглавляют треки «Базовый минимум», «Банк» и «Матушка». Единственным жанровым «артефактом» у Звука можно назвать треки «Короля и шута». В российском сегменте YouTube по-прежнему популярны исполнители из Узбекистана и Северного Кавказа, доля русскоязычных хитов минимальна по сравнению с другими платформами».

Базовый минимум радиоэфира 2026 — народность, танцы, оптимизм

TOP 20 радиохитов 1-й половины 2026 года более динамичен по сравнению с интернет-чартом – в него вошли 13 новых треков. При этом сводный TOP 20 содержит 3 русскоязычных трека, 16 — англоязычные и 1 трек на испанском языке. Но, поскольку в данном обзоре TopHit рассматривает результаты работы российских артистов, ниже мы представим только русскоязычные хиты.



TOP 20 радиохитов 1-й половины 2026 года

В целом TOP 500 эфирных хитов первой половины 2026 года демонстрирует следующие предпочтения музыкальных редакторов радиостанций и российских слушателей:

ЖАНРЫ: 74% – поп-треки, 60% – танцевальная музыка и EDM, 11% – singer / songwriter (сумма больше 100%, поскольку у многих хитов сразу несколько жанровых тегов)

ЯЗЫКИ: 65% песен исполняется на русском языке, 33% – на английском

ГЕНДЕР: В 48% треков звучит мужской вокал, в 38% — женский, в 14% — смешанный

НЕЦЕНЗУРНАЯ ЛЕКСИКА: только 1 русскоязычный трек из TOP 500 радиохитов обозначен тегом 18+ — это трек певицы Славы 2013 года «Одиночество-сука»

ИИ-ТРЕКИ: 0%

Радио тренды 2026: форматность, опора на бэк-каталоги, ноль ИИ

В отличие от Интернета, радио в 2026 году остаётся территорией живых форматных артистов и их бэк-каталогов. Дима Билан, Zivert, Мари Краймбрери, Filatov & Karas, Mot, Artik & Asti и Сергей Лазарев — производители звёздного контента, понятного как музыкальному менеджменту радиостанций, так и радиослушателям. Именно эти артисты возглавляют топ-лист в 2026 году.



Топ артистов на радиостанциях

Артисты, формирующие эфир радиостанций в 2026 году

Топ-листы демонстрируют, что Дорожное радио, Авторадио и Русское радио — это русскоязычные каталоги, ориентированные на взрослую аудиторию; Европа Плюс, NRJ, DFM — международный dance/pop, и, наконец, Новое радио, Like FM, Жара FM — это актуальная, в том числе, русскоязычная поп-музыка для более молодой аудитории.

Главные тренды в программировании и дистрибуции музыкального эфира в 2026 году:

радио быстрее чем ранее обновляет плей-листы;

столичный эфир сохраняет высокую долю англоязычных хитов;

региональный эфир остаётся преимущественно русскоязычным;

ИИ-контент почти не проникает в радиоэфир;

форматные артисты с большим бэк-каталогом сохраняют преимущество;

радио чаще подхватывает треки уже после того, как они стали интернет-хитами.

Основатель платформы TopHit Игорь Краев: «Главные радиозвёзды России — это артисты с десятками суперхитов в бэк-каталогах. В 2026 году 1-ю строчку радиочарта с высокой вероятностью займёт Дима Билан, а самой ротируемой группой станут Filatov & Karas. Интрига 2026 года — кто из 2-х певиц — Zivert или Мари Краймбрери выиграет эфирную гонку. В 2025 году лидером стала Zivert, в 2026-м обе артистки идут пока «нос в нос». Из молодых звёзд больше всего шансов прорваться в топ у Вани Дмитриенко с 1,2 миллиона эфиров за первые 6 месяцев года. В целом же 2026 год демонстрирует разницу двух экосистем: Интернет быстрее принимает ИИ-контент и новые инструменты промо, а радио остаётся территорией поп-формата и проверенных артистов. Ну, а кто в итоге получит награды TopHit, мы узнаем 26 ноября, когда состоится 13-я церемония вручения премий Top Hit Music Awards».