Deep Purple выпустили альбом «Splat!»

Релиз состоялся на всех музыкальных платформах, включая Яндекс Музыку. В 24-ю студийную пластинку британских рокеров вошли 13 треков, в том числе выпущенные ранее синглы и клипы «Arrogant Boy», «Guilt Trippin’» и «Diablo». Продюсером выступил Боб Эзрин. Также это вторая работа Deep Purple с участием гитариста Саймона Макбрайда. Он присоединился к группе в 2022 году.

Анонсируя «Splat!», Deep Purple обещали самый тяжелый материал за долгие годы. А вокалист Иэн Гиллан сравнил новый альбом с классическими работами Deep Purple, включая хиты «Highway Star» и «Smoke on the Water».

В нынешний состав Deep Purple входят классические участники Иэн Гиллан, барабанщик Иэн Пейс и басист Роджер Гловер, а также давний клавишник Дон Эйри и новый барабанщик Саймон Макбрайд.



Deep Purple

В августе они отправятся в мировой тур из 86 концертов, который стартует в США.