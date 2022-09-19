Deep Purple назвали имя гитариста на замену Стиву Морсу

Deep Purple пригласил отыгравшего с ними последний тур как сессионного музыканта Саймона МакБрайда присоединиться к группе на постоянной основе. Ранее 43-летний музыкант из Ирландии также сотрудничал в сольных проектах с участниками Deep Purple Иэном Гилланом и Доном Эйри.
«Мы очень рады, что Саймон согласился присоединиться. Игра Саймона находится на одном уровне с великими. Конечно, Стива нельзя заменить, как и Ричи [Блэкмора], и у Стива останется долгая история и наследие с Deep Purple. В лице Саймона мы не нашли замену, он чрезвычайно талантливый и захватывающий гитарист сам по себе. Прием публики этим летом уже был отличным, и мы с нетерпением ждем предстоящих концертов в Великобритании и Европе до конца года. Ясно, что Саймон также питает большое уважение к тем, кто был до него. Мы все взволнованы тем, что грядущие годы принесут группе».
Напомним, что Стив Морс провел в Deep Purple более 25 лет. Он присоединился к группе в 1994 году и за это время записал с коллективом восемь студийных альбомов.
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