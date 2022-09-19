Deep Purple назвали имя гитариста на замену Стиву Морсу

«В конце марта 2019 года я обнаружил себя в Нэшвилле, в коттедже под названием «Роуз Ривер», приходящим в себя после зимней спячки вместе с сурками. В более урбанизированной части города обнаружились и другие участники Deep Purple.







Это страшно удивило всех — с нашей-то неспособностью все планировать! Мало того, все мы собрались на репетиционной базе — ну, по крайней мере, наши руки и ноги — примерно в одно и то же время. В один и тот же день и с одним и тем же непониманием, что мы тут