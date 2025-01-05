В России продаются рок-артефакты: гитара с автографами Doors, автографы Мэя и Deep Purple

«На "Авито" нашли одну из самых дорогих гитар в Санкт-Петербурге. Ей оказалась Toredo solid body electric bass guitar за 3 млн рублей. Ее главная ценность - автографы четырех участников группы The Doors: солиста Джима Моpриcoна, баpaбaнщика Джона Денсмopа, гитариcта Pобби Kpигepа и клавишника Pэя Maнзаpека», - сообщили в пресс-службе "Авито".

В объявлении указано, что к гитаре прилагается сертификат о подлинности.

Также в Петербурге за 1 млн рублей выставили на продажу автограф Брайана Мэя - гитариста всемирно известной рок-группы Queen. Владелец объявления называет данный лот уникальным, по его словам - это первый автограф, который дал артист в России. Оригинальность автографа владелец собирается подтверждать фотографиями.



Басист Deep Purple Роджер Гловер

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Самый дорогой лот - автографы участников знаменитой рок-группы Deep Purple за 1,4 млн рублей. В 2012 году в Петербурге проходил концерт культовой группы, именно тогда рок-артисты оставили свои подписи на барабанном пластике.

Автограф одного из основателей группы Pink Floyd Роджера Уотерса продается за 800 тыс. рублей. В объявлении указано, что подпись была получена 26 мая 2003 года во время первого приезда музыканта в Россию.

За 1,2 млн рублей фанаты рок-группы Evanescence могут приобрести постер с пятью автографами участников: Эми Ли, Джeн Mаджурa, Tим Мaккopд, Уилл Xант и Tpoй Мaклоxopн.