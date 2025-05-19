Спустя 37 лет нашелся бюст лидера группы The Doors Джима Моррисона

Об этом сообщает радиостанция RTL.

Скульптуру создал хорватский художник Младен Микулин. Бюст установили 3 июля 1981 года к 10-й годовщине со дня смерти Джима Моррисона. Памятник простоял 7 лет над могилой певца на кладбище Пер-Лашез в Париже, а потом исчез.



Бюст лидера группы The Doors Джима Моррисона

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Полицейские обнаружили бюст случайно во время обыска, проведенного по делу о мошенничестве. Согласно фотографии, опубликованной парижской полицией в социальных сетях, статуя выглядит так же, как и в день пропажи: она разрисована фанатами, у нее нет рта и носа.

«Поклонники фотографировали скульптуру тысячи раз, прежде чем она исчезла однажды ночью в мае 1988 года. Исчезновение за последние три десятилетия породило многочисленные слухи. Повторное появление бюста наверняка спровоцирует новые домыслы, поскольку на данный момент ни следователи, ни судьи не хотят сообщать больше о личности человека, присвоившего знаменитый бюст Джима Моррисона», — говорится в заявлении полиции.

Джим Моррисон основал рок-группу The Doors в 1965 году. Коллектив быстро стал популярным, но солист все глубже уходил в депрессию и наркотическую зависимость. Весной 1971 года музыкант переехал из США в Париж. 3 июля его нашли мертвым в квартире, Моррисон лежал в ванне. Причиной смерти рокера стала сердечная недостаточность.