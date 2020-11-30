Роль и песню Мэрилина Мэнсона вырезали из мини-сериала The Stand

Премьера сериала назначена на 17 декабря, и режиссер Джош Бун объявил, что роль Мэнсона в роли Малыша была сокращена.
«Чтобы уточнить, мы с Мэрилином Мэнсоном долго обсуждали, что он получит роль Малыша в The Stand. Он и великий стрелок Дженнингс даже записали убийственный кавер на песню The Doors «The End», который в конечном итоге оказался слишком дорог для использования. Фильм сделан с очень ограниченным бюджетом, и некоторые наши мечты ушли на второй план. Малыш стал еще одной жертвой».
Синопсис гласит: «Стенд - это апокалиптическое видение Кингом мира, опустошенного чумой и вовлеченного в стихийную борьбу между добром и злом. Судьба человечества лежит на хрупких плечах 108-летней матери Абагейль и нескольких выживших. Их худшие кошмары воплощаются в человеке со смертоносной улыбкой и невероятной силой: Рэндалл Флэгг, Темный Человек». Грядущий мини-сериал представляет собой адаптацию романа Стивена Кинга 1978 года, в котором человечество почти уничтожено смертельным вирусом. Истории Кинга было уделено повышенное внимание в свете продолжающейся пандемии коронавируса.
«Когда Мэнсон не смог заставить себя работать по графику, его сюжетная линия в конечном итоге была вырезана и никогда не снималась, что к лучшему, поскольку никто не мог бы сыграть эту роль так, как Мэнсон. Надеюсь поработать с ним в будущем», - добавил Джош Бун.
Еще в апреле Кинг извинился за то, что люди сравнивают пандемию коронавируса с жизнью в одном из его романов.
«Никогда не возникало сомнений в том, что в нашем обществе, где путешествия являются основным продуктом повседневной жизни, рано или поздно появится вирус, который распространится среди широкой публики», - сказал Стивен Кинг.
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