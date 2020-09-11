Мэрилин Мэнсон принимает себя в «We Are Chaos»

«Это концептуальный альбом. Здесь так много комнат, шкафов, сейфов и ящиков. Но в душе или в вашем музее воспоминаний худшее всегда - зеркала. Осколки и обрывки призраков преследовали меня, когда я писал большинство этих текстов», - говорит Мэрилин Мэнсон.

В качестве обложки Мэнсон использовал картину Infinite Darkness собственного авторства, такое же название имеет одна песня в альбоме.

«Когда я сейчас слушаю "We are chaos", мне кажется, что я записывал его вчера, а, может быть, все в этом мире повторяется, как это обычно бывает», — рассказал Мэнсон о своей новой работе, которую он завершил в апреле.



Marilyn Manson

Это альбом, вторящий актуальным социальным темам. Момент принятия себя, внутренней уязвимости и нормы в целом не дают покоя музыкантам и другим участникам индустрии развлечений не первый год.

Это одиннадцатый студийный альбом рокера. Предыдущий альбом вышел три года назад, он назывался "Heaven upside down".