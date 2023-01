Актриса Эсме Бьянко отозвала иск к Мэрилину Мэнсону

«Мисс Бьянко согласилась урегулировать свои претензии к Брайану Уорнеру и Marilyn Manson Records, Inc., чтобы продолжить свою жизнь и карьеру», — заявил Rolling Stone адвокат актрисы Джей Элвангер.



Marilyn Manson

Защита певца также это подтвердила.

Эсме Бьянко была в числе более десяти женщин, обвинивших Мэрилина Мэнсона в насилии. Она рассказала, что познакомилась с музыкантом в 2009 году на съемках клипа «I Want to Kill You Like They Do in the Movies», где она должна была изображать жертву насилия — но в итоге стала ей по-настоящему. Тем не менее, после съемок у Бьянко завязались отношения с Мэнсоном и она переехала к нему. Актриса утверждала, что певец полностью контролировал ее жизнь, избивал и унижал ее. Бьянко сбежала из дома Мэнсона после того, как он однажды преследовал ее с топором.

В сентябре 2021 года суд отклонил один из исков о насилии и угрозах убийством, поданных против Мэрилина Мэнсона анонимной заявительницей (в судебных документах она фигурировала как Джейн Доу). Помимо нее и Эсме Бьянко, на музыканта в суд подавали его бывшая ассистентка Эшли Уолтерс и модель Эшли Морган Смитлайн.