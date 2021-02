Еще одна актриса объявила о том, что Мэнсон гонялся за ней с топором

Актриса и исполнительница бурлеска подробно описывает свои отношения с Мэнсоном, которого она называет «монстром, который чуть не уничтожил меня и почти уничтожил столько женщин» в журнале New York. Она утверждает, что во время многолетних отношений Мэнсон напал на нее без согласия во время съемок музыкального видео и во время секса, жестко установил правила ее жизни и однажды преследовал ее с топором.



Esmé Bianco

По словам Бьянко, которая говорит, что она вступила в отношения с Мэнсоном в 2009 году, когда ей было 26 лет. Певица впервые вступила в отношения с ним во время съемок видеоклипа на песню «I Want to Kill You Like They Do in the Movies». Хотя Мэнсон первоначально сказал, что роль потребует от Бьянко «притвориться, будто она подверглась жестокому обращению», во время съемок он хлестал ее, связывал кабелями и использовал вибрирующую секс-игрушку для травм. Бьянко говорит, что они никогда не обсуждали согласие.

Тем не менее, после съемок у Бьянко и Мэнсона завязался роман, и она переехала к нему в 2011 году. В течение этого времени, по ее словам, он контролировал ее график, что она могла носить и когда она могла покинуть его квартиру, кусал ее во время секса без согласия, и однажды порезал ее ножом, а затем отправил изображение травм своему тогдашнему помощнику и товарищу по группе. «Я практически чувствовала себя заключенным, - сказала Бьянко. - Я приходила и уходила в его удовольствие. Тот, с кем я разговаривала, полностью контролировался им. Я позвонила своей семье, прячась в шкафу».

Бьянко говорит, что она сбежала из квартиры Мэнсона в июне 2011 года, вскоре после того, как Мэнсон гнался за ней по всему дому с топором, а затем рассталась с ним.

Адвокат Мэнсона не ответил на претензии Бьянко, когда к нему обратился журнал.

Актриса Эван Рэйчел Вуд заявила о жестоком обращении в начале февраля, - а теперь уже более дюжины женщин рассказали свои собственные истории.

Мэнсон ответил так: «Очевидно, что мое искусство и моя жизнь долгое время были магнитом для разногласий, но эти недавние заявления обо мне - ужасное искажение реальности. Мои интимные отношения всегда были полностью согласованными с партнерами-единомышленниками. Независимо от того, как - и почему - другие теперь предпочитают искажать прошлое, это правда».