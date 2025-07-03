Дочь продюсера «Комбинации» борется за авторские права отца

Дочь продюсера группы «Комбинация» Александра Шишинина Виктория Олейникова подала в суд иск на компанию «Джем», которая, как она считает, за ее спиной распоряжалась правами не творчество ее отца. Александр Шишинин написал слова к известнейшим хитам «Комбинации», таким как «American Boy» и «Russian Girls». Его авторство было зафиксировано в Российском авторском обществе (РАО) еще в 1980-е годы. Он также значится в качестве автора текстов на пластинках, выпущенных коллективом. Между тем с недавних пор композитор Виталий Окороков, действительно написавший музыку к песням «Комбинации», и его исключительный лицензиат компания «Джем» решили также распоряжаться правами на тексты.



Группа «Комбинация» и ее продюсер Александр Шишинин

Как отметила официальный представитель РАО по правовым вопросам Наталья Полианчик, общеизвестно, что большая часть песен из репертуара группы «Комбинация», включая «American boy», «Russian girls», «Два кусочека колбаски», «Вишневую девятку», «Не забывай» и т. д., была создана в соавторстве композитором Виталием Окороковым (музыка песен) и покойным продюсером группы Александром Шишининым.

«Общеизвестно и то, что к Виктории Олейниковой, дочери Александра Шишинина, права на тексты песен перешли по наследству. До недавнего времени Виктория Олейникова и Виталий Окороков распоряжались правами каждый в своей части. Виталий Окороков на протяжении 30 лет права Александра Шишинина не оспаривал и сам указывал Шишинина в качестве автора текстов», — отметила юрист.

Тем более странно, по ее словам, выглядит то, что спустя 30 лет Окороков объявил себя автором как музыки, так и слов песен «Комбинации» и начал незаконно выдавать телекомпаниям лицензии на использование текстов в обход Олейниковой. Жизнь продюсера Александра Шишинина трагически оборвалась в марте 1993 года.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



«В частности, Викторию Олейникову привлекли в качестве третьего лица в дела, рассматриваемые Мосгорсудом, где мы ознакомились с документами о единоличном распоряжении Виталием Окороковым авторскими правами. Тогда стало очевидно, что права Виктории Олейниковой нужно отстаивать в суде», — рассказала Наталья Полианчик.

Арбитражный суд города Москвы уже взыскал 300 тысяч рублей с телеканала РЕН ТВ в качестве компенсации за незаконное использование текста песни «Не забывай» в анонсирующем видеоролике телесериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Создатели ролика утверждали, что права на текст песни были получены от исключительного лицензиата Окорокова, компании «Джем».

«Судом было установлено, что текст использовался неправомерно, поскольку права на него принадлежат Олейниковой. Решение было оставлено без изменений судом апелляционной инстанции и вступило в законную силу», — отметила Наталья Полианчик.

Сейчас представители Олейниковой готовятся к рассмотрению иска о признании за ней права на произведения отца в Арбитражном суде города Москвы, сообщили в РАО.