Самыми популярными клипами 90-х оказались клипы «Руки вверх!»

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«Яндекс» изучил, какие клипы, вышедшие с 1990 по 2000 год, чаще всего искали пользователи в «Поиске» по видео в прошлом году.

Самой популярной группой в 2024 году оказалась «Руки вверх!». В топ-10 клипов, которые смотрели чаще всего, вошли три их песни: «Малыш», «Студент» и «Крошка моя».

ТЕКСТ
ТЕКСТ

Вторым по популярности стал клип группы «На-На» на песню «Фаина». Топ-3 завершает ролик на песню «Бухгалтер» группы «Комбинация».

Топ-10 клипов девяностых, которые искали чаще всего:

  1. «Малыш» - «Руки вверх!»,
  2. «Фаина» - «На-На»,
  3. «Бухгалтер» - «Комбинация»,
  4. «Зимний сон» - Алсу,
  5. «Студент» - «Руки вверх!»,
  6. «Тучи» - «Иванушки International»,
  7. «Посмотри в глаза» - Наталья Ветлицкая,
  8. «Крошка моя» - «Руки вверх!»,
  9. «Лондон, гуд-бай!» - «Кар-мэн»,
  10. «Любовь и смерть» - Вика Цыганова.

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