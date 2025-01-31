Самыми популярными клипами 90-х оказались клипы «Руки вверх!»

Самой популярной группой в 2024 году оказалась «Руки вверх!». В топ-10 клипов, которые смотрели чаще всего, вошли три их песни: «Малыш», «Студент» и «Крошка моя».
Вторым по популярности стал клип группы «На-На» на песню «Фаина». Топ-3 завершает ролик на песню «Бухгалтер» группы «Комбинация».
Топ-10 клипов девяностых, которые искали чаще всего:
- «Малыш» - «Руки вверх!»,
- «Фаина» - «На-На»,
- «Бухгалтер» - «Комбинация»,
- «Зимний сон» - Алсу,
- «Студент» - «Руки вверх!»,
- «Тучи» - «Иванушки International»,
- «Посмотри в глаза» - Наталья Ветлицкая,
- «Крошка моя» - «Руки вверх!»,
- «Лондон, гуд-бай!» - «Кар-мэн»,
- «Любовь и смерть» - Вика Цыганова.
Комменты