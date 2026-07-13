Мадонна и Майкл Джексон спустя 25 лет встретились в чартах

Хит Майкла Джексона «Thriller» 1983-84 годов опустился с 7-го на 8-е место в свежем чарте. Возможно, это удивительно, но это лишь второй раз, когда они оба одновременно оказались в первой десятке, и последний раз это случалось почти 25 лет назад.



Майкл Джексон и Мадонна посетили ежегодную вечеринку Свифти Лазара после церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе 25 марта 1991 года

Ранее Мадонна и Джексон делили место в первой десятке чарта от 1 декабря 2001 года. На той неделе альбом Джексона «Invincible», возглавлявший чарт, опустился с 3-го на 4-е место на третьей неделе пребывания в списке, а сборник Мадонны «GHV2: Greatest Hits Volume 2» дебютировал на 7-м месте. На следующей неделе оба альбома выбыли из первой десятки, хотя и остались в топ-15 вместе.

В 1980-х годах эти две иконы почти встретились в первой десятке — проведя в общей сложности 57 недель на первом месте — но разминулись всего на одну неделю. В чарте от 19 сентября 1987 года саундтрек к фильму «Who's That Girl» с Мадонной в главной роли провел свою третью и последнюю неделю в первой десятке, на 7-м месте. На следующей неделе «Who's That Girl» опустилась на 11-е место, в то время как «Bad» Майкла Джексона дебютировала на первом месте. Затем, в чарте от 3 октября, «Who's That Girl» осталась на 11-м месте, а «Bad» — на первом.

Возможно, песни «Who's That Girl» и «Bad» никогда не попадали в топ-10 одновременно, но обе они четыре недели подряд находились в топ-15 чарта (с 26 сентября по 17 октября 1987 года).

У Мадонны и Джексона была еще одна напряженная встреча в чарте Billboard 200 от 23 января 1988 года, когда обе песни вошли в топ-15. Ремикс-альбом Мадонны «You Can Dance» поднялся с 17-го на 14-е место (достигнув пика), а «Bad» остался на 4-м месте.

Учитывая впечатляющую историю успеха Мадонны и Джексона в чартах, как так получилось, что их пути почти не пересекались в первой десятке, особенно в 80-е, когда они провели в общей сложности 57 недель на первом месте (16 и 41, соответственно)? Мадонна впервые попала в топ-10 в чарте от 6 октября 1984 года со своим дебютным альбомом, названным в её честь. К тому моменту мегахит Джексона «Thriller» уже покинул первую десятку (где он находился с января 1983 года по июнь 1984 года).

После «Thriller» Джексон еще четыре раза попадал в топ-10, прежде чем скончался в 2009 году. После его смерти он выпустил еще четыре хита, вошедших в топ-10. Между тем, Мадонна была гораздо более плодовита в своем творчестве: ее альбом «Confessions II» стал первым из 24 ее хитов, попавших в топ-10.

Также на то, почему они не встречались на протяжении многих лет, повлияло то, что их новые альбомы часто выходили с большим интервалом. Если вспомнить прошлое, то было всего четыре случая, когда Мадонна и Джексон выпустили альбомы, попавшие в топ-10 чартов, с разницей в шесть месяцев. Это произошло в 1987 году с альбомами «Who's That Girl» и «Bad»; в 1995 году с сборником баллад Мадонны «Something To Remember» и наполовину студийным альбомом, наполовину сборником хитов Джексона «HIStory»; в 2001 году с «GHV2» и «Invincible»; и в 2009 году с сборником лучших песен Мадонны «Celebration» и посмертным саундтреком к фильму Майкла Джексона «This Is It».