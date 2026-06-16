Мадонна и Сабрина Карпентер летают в клипе «Bring Your Love»

В ролике певицы по очереди исполняют текст песни, перемещаясь в толпе в шумном ночном клубе. Затем начинают демонстрировать чудеса эквилибристики, летая под потолком. Дуэт буквально демонстрирует акробатическую хореографию на грани танца и перформанса. Только ближе к концу видео они объединяются, шагая навстречу друг другу по длинному подиуму. В финале зрители видят в клубе актрису Джулию Гарнер, которая в 2022 году была утверждена на роль Мадонны в долгожданном биографическом фильме, так пока и не снятом.

Клип частично основан на материале 14-минутного фильма «Confessions II – The Film», показанного на Tribeca Festival. В ролике певицы танцуют в стилизованном ретро-футуристическом ночном клубе с характерной для проекта гиперстилизованной эстетикой: резкие пролёты камеры, танцоры и театральная пластика движений. Ближе к финалу обе артистки буквально «взлетают» в воздух, а в кадре появляется Джулия Гарнер, добавляя эпизоду почти кинематографический акцент.



Обложка релиза

Песня «Bring Your Love» была впервые исполнена Мадонной и Сабриной во время совместного выступления на фестивале «Коачелла» 17 апреля, а 1 мая вышла отдельным синглом. Трек войдет в новый альбом Мадонны «Confessions II», релиз которого состоится 3 июля.