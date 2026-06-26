Кэти Перри сбегает из больницы и поджигает улицу в «Watch It Burn»

В клипе артистка сбегает из больницы, поджигает улицу, а в конце оказывается в церкви.

Режиссером видео стал Кристиан Бреслауэр, уже работавший с Перри над предыдущим клипом «Bandaids». Он также сотрудничал с Арианой Гранде, Доджей Кэт и Лисой Манобан из Blackpink.



Katy Perry

«Watch It Burn» – поп-роковый номер в стиле ранних работ Кэти Перри. В начале карьеры певица снялась в клипе Gym Class Heroes «Cupid’s Chokehold» и выступала вместе с группой P.O.D. А вот что Перри рассказала о «Watch It Burn» в интервью подкасту Unfamous:

«В песне «Watch It Burn» я борюсь со своей внутренней тьмой – прошлый год был довольно мрачным. Всю свою жизнь я не давала себе разрешения злиться, когда я должна была злиться. Я это подавляла, но мне нужно было злиться. Мне стоит позлиться хотя бы немного. Вместо того, чтобы ныть и жалеть себя, я просто подумала: "Ладно, давайте почувствуем эту чертову боль"».

По слухам, Перри написала «Watch It Burn» об Орландо Блуме. Пара рассталась ровно год назад, 25 июня. Певица и актер встречались с 2016 года, а в 2020-м у них родилась дочь Дейзи Дав Блум. Но Перри быстро нашла нового мужчину. Уже в июле ее заметили на свидании с Джастином Трюдо, бывшим премьер-министром Канады.