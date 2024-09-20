Кэти Перри выпустила альбом «143»

В альбом вошли 11 песен, включая синглы «Woman’s World», «Lifetimes» и «I’m His, He’s Mine».

В записи «143» участвовали 21 Savage, Ким Петрас, Doechii и JID: первого можно услышать в треке «Gimme Gimme», вторую – в «Gorgeous», третью – в «I’m His, He’s Mine», четвертого – в «Artificial».

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Продюсером всех песен, за исключением финальной «Wonder», выступил скандально известный Доктор Люк. Когда-то он активно сотрудничал с Кэти Перри, приложив руку к ее хитам «Teenage Dream», «Roar» и многим другим. Также он работал с Доджей Кэт и Кешей — последняя подала на Доктора Люка в суд, обвинив его в насилии. Процесс длился девять лет, с 2014-го по 2023-й, после чего стороны достигли мирового соглашения. Однако Кешу поддержали многие коллеги, включая Леди Гагу, Тейлор Свифт и Адель. Поэтому за Доктором Люком закрепилась крайне сомнительная репутация – и на предыдущих альбомах «Witness» (2017) и «Smile» (2020) Перри с ним не сотрудничала. Когда она выпустила сингл «Woman’s World», певицу сильно критиковали за возвращение к Доктору Люку. Кроме того, некоторые считают, что роль Люка в успехе Кэти Перри сильно переоценена и ей стоило бы вернуть в команду Бонни Макки, также приложившей руку к «Teenage Dream» и «Roar».



Katy Perry

Первые отзывы на «143» далеки от положительных. Газета The Guardian оценила релиз на два балла из пяти, назвав его «несколько несовременным, заурядным, посредственным поп-альбомом». Издание ClashMusic высказалось немного мягче: по мнению обозревателя, «143» не так уж плох, но звучит сильно устаревше по сравнению с нынешними поп-звездами. Слушатели тоже не в восторге: они пишут, что новые песни Кэти Перри неэмоциональны, безлики и будут востребованы разве что в плейлистах магазинов одежды. Впрочем, «143» возглавил iTunes-чарты 20 стран.