Кэти Перри показала «Woman’s World»

В клипе, снятом режиссером Чарли Чопсом, Кэти высмеивает множество стереотипов мужского и женского мира.

В начале видео она появляется в образе пин-ап-гёрл (а конкретнее – героини картины Нормана Роквелла «Клепальщица Рози» 1943 года) на стройке, пьет виски «только для женщин», сидит с подругами на строительной балке (косплея известную фотографию начала XX века с мужчинами-строителями Рокфеллер-центра) и справляет нужду в мужской писсуар.

Потом на певицу падает наковальня, и, очнувшись, она надувает сама себя и оказывается в апокалиптическом мире, возглавляемом женщинами, где устраивает веселый хаос, катается на монстр-траке с блогершей Тришей Пэйтас, разбивает телом стеклянную дверь дома и в финале улетает на вертолете, восклицая: «Я - Кэти Перри!».

Katy Perry

Продюсерами трека выступили Доктор Люк, Вон Оливер, Аарон Джозеф и Рокко Did It Again!. Это первая музыкальная новинка Перри после выхода «Smile» 2020 года и первый сингл с седьмого студийного альбома «143» (в эпоху пейджеров это сочетание цифр означало «Я люблю тебя»). Релиз состоится 20 сентября.

«Я хотела создать смелый, яркий, праздничный танцевальный поп-альбом с символическим 143-значным выражением любви в качестве сквозного послания, — говорит Кэти. - Это альбом с большим сердцем и большим количеством битов!»

Она пообещала также, что новая пластинка будет «самым большим музыкальным возвращением со времен с «The Emancipation of Mimi» Мэрайи Кэри».