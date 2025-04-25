Леонид Агутин спел песню о детстве «Пойдем домой»

Это сингл из грядущего альбома «Н.В.Л.», релиз которого запланирован на май 2025 года. Это уже семнадцатый альбом в музыкальной биографии Леонида Агутина.

Особенность этого видео — в том, что оно создано вместе с поклонниками. В клипе использованы настоящие детские фотографии, которые поклонники прислали по просьбе самого Леонида, оживленные при помощи нейросетей.

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Леонид Агутин

«Друзья! Видео на свою следующую песню я хочу посвятить всем вам. Каждый может стать героем этого ролика. Присылайте свои детские фото — смешные, с любимой игрушкой, с друзьями, с мамой и вообще с родителями», - призывал ранее Агутин.