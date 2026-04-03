Песни «Уматурман» перепели Zivert, Нюша и Агутин

В сборник вошли 15 кавер-версий от Zivert («В городе лето»), Нюши («Все получится»), Антохи МС («Прасковья»), Никиты Преснякова («Ни кола, ни дачки»), Леонида Агутина («Налей мне»), Zoloto («Объясни мне») и других исполнителей.

«Скоро выходит трибьют группе «Уматурман», в котором я также приняла участие, - рассказала Zivert. - Это тоже переосмысление одной из их легендарных композиций. Скажу по секрету, я выбрала "В городе лето". Очень давно хотела такую заряженную позитивом песню, под которую хочется улыбаться, смотреть на небо и счастливо жить эту жизнь».



Цифровой релиз осуществил лейбл Velvet Music.