«Уматурман» вернулась в XIX век клипом «Королева Марго»

Автор сценария и режиссер Мария Лойтер провела съемки в исторических интерьерах белого зала дворца Шереметевых в Санкт-Петербурге, а так же в историческом центре города. Это история любви, которая случилась когда-то в XIX веке (причем закончилась трагически), и обязательно должна повториться в другое время, в наше.

Владимир Кристовский исполняет в этом кино роль влюбленного офицера, а роль его возлюбленной Королевы Марго исполнила фотомодель и актриса София Никитчук. Сергей Кристовский играет пианиста на бале.



Кадр со съемок клипа

«Любовь, назначенная судьбой, существует вне времени. И те, кто однажды обрёл друг друга, обязательно встретятся снова», - говорится в описании клипа.

«Какая красивая история получилась... Тяжело назвать это клипом, вышел мини-фильм», - считает София Никитчук.

«Наше самое красивое и самое «питерское» видео!», - говорит Владимир Кристовский.