Uma2rman и Daasha задумались о «Море ветра»

«Уматурман» вернулась в XIX век клипом «Королева Марго» Группа «Уматурман» выпустила костюмированный клип на новый сингл «Королева Марго» (смотреть клип). Автор сценария и режиссер Мария Лойтер провела съемки в исторических интерьерах белого зала дворца Шереметевых в Санкт-Петербурге, а так же в историческом центре города. Это история любви, которая случилась когда-то в XIX веке (причем закончилась трагически), и обязательно должна повториться в другое время, в наше.







Владимир Кристовский исполняет в этом кино роль влюбленного офицера, а роль его возлюбленной Королевы Марго исполнила фотомодель и актриса София Никитчук. Сергей Кристовский...

«Уматурман» выпустил вальс про Марго Группа «Уматурман» представила новый сингл «Королева Марго» (слушать песню). Вальс с лирическими клавишными, отсылающими к советской эстраде 60-70-х, музыканты почему-то посвятили теме космонавтики.







«От всей нашей огромной, как Вселенная, души поздравляем вас с Днём космонавтики! Всех, кто летает, строит ракеты, поёт, пишет и говорит о космосе, просто восхищается далёкими звёздами – с праздником! Отмечать круглые даты нужно с размахом, поэтому уже сегодня ночью мы выпускаем новую песню! Она не о космосе, но с именем главной героини трека тема полётов (на...

Burito обновил песню Uma2rman «Проститься» Группа Uma2rman представила новую версию хита «Проститься 2020» с участием Burito (слушать песню). Песня «Проститься» вошла в альбом «В городе N» (2004), и стала одной из самых популярных песен дуэта. Новая версия сделана на электронном бите с первой сильной долей в немного ускоренном темпе, но сохраняет форму изначальной версии.







Burito взял на себя куплеты, обойдясь без рэп-читки, а припевы в исполнении братьев Кристовских сохранены практически неизменными.



«Проститься 2020»



Трек вышел на лейбле Velvet Music.

В осеннем трибьюте «Хронопа» спели Макаревич и Чиж Вышла вторая часть трибьюта легендарной нижегородской группы «Хроноп», «Осень» собрала таких звезд русского рока как Чиж, Uma2rman, Андрей Макаревич, «Конец фильма» и других (слушать трибьют). Проект приурочен к 35-летнему юбилею группы, чья известность началась с выступления на знаменитом фестивале в Подольске («советском Вудстоке») в 1987-м году.







Андрей Макаревич спел «Ну и зря боялась» под гитару и минималистичный аккомпанемент, воздушную акапельную версию «Медузы» исполнила Юлия Тузова. Павел Пиковский переделал «Двое» в акустический бард-рок, а Uma2rman превратили «Любителя жидкости» в меру раздолбайский латино-джаз с духовыми и солирующей гитарой. Чиж проникновенно спел...