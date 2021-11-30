Uma2rman и Daasha задумались о «Море ветра»

Владимир Кристовский и Даша Щербакова (она же режиссер клипа) печально ходят по заброшенному дому и парку, держа в руках шары, которые должны обозначать что-то. Затем оба садятся в картонную коробку и соединяют свои шары в два шара.
«Я счастлива, что могу реализовывать свои идеи уже в таком масштабе. Спасибо Владимиру Кристовскому за доверие, надеюсь я не подвела и у нас действительно получился отличный результат! Спасибо Velvet Music за поддержку абсолютно всех моих идей. Для меня это очень важно и я рада, что мы на одной волне! И конечно спасибо нашей свежеиспеченной команде, с которыми мы познакомились в институте и впервые решили поработать вместе над большим проектом; мы вникали в процессы от начала и до самого конца, держали все под контролем и привели к нужному итогу. Чувствую, что мечты сбываются и мысли начинают материализовываться, а окружение обрастает новыми, крутыми, талантливыми моими людьми! Я вас люблю! Спасибо, что верите в меня!», - говорит Daasha.
«Я изначально эту песню послал Земфире. Она сказала, что классная песня и давай, надо будет записать. Вели переговоры, она предлагала где-то поменять аранжировку. А потом пропала с концами и перестала выходить на связь. Но я ценю, что Земфира сказала, что песня классная и она готова была ее спеть. Но песня должна была выйти, и тут появилась Daasha. Она не только добавила текст, но и сразу предложила идею клипа. Мне это очень понравилось. Я не ожидал, что мы сможем снять клип своими силами. Даша и ее парень как оператор фактически сняли клип, равные которому мы снимали за огромные деньги», - рассказал Владимир Кристовский.
Комменты