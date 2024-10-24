Сергей Кристовский обвенчался с новой женой

Сергей Кристовский довольно редко делится с подписчиками подробностями своей личной жизни. Он предпочитает не обсуждать с фанатами события, происходящие в его семье. Однако сейчас он решил сообщить радостное известие.



Сергей Кристовский и Ксения Кудашкина

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Оказалось, что недавно музыкант обвенчался со своей возлюбленной Ксенией Кудашкиной. Церемония венчания прошла в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге. На кадрах, которые появились в сети Интернет, можно заметить, как пара, одетая в белоснежные наряды, стоит у алтаря и держит в руках свечи.

Ещё два года назад стало известно о романе Сергея с новой возлюбленной, фитнес-моделью Ксенией Кудашкиной. Их знакомство произошло на горнолыжном курорте. Вскоре они официально зарегистрировали свои отношения. Сейчас пара воспитывает сына Кузьму, который родился в конце 2022 года.