Uma2rman перепела хит Газманова «Дождись»

Музыканты начали с «Ты ушла» из старенького альбома «1825» (2009), и это сочетание гулких барабанов, зыбкого баса и упругих духовых (сакс и тромбон) — это то, что я обожаю. Тот шансон, к которому сдвинулись с годами музыканты Uma2rman, - он какой-то обаятельный. Ну то есть он не вызывает отрицательных эмоций, тут слышишь какие-то латиноамериканские отсылки.