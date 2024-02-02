Uma2rman перепела хит Газманова «Дождись»

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Группа Uma2rman сделала кавер на любимую песню Владимира Кристовского. «Дождись» — композиция Олега Газманова, вышедшая в 1991 году (слушать песню).

«Сколько себя помню, люблю эту его песню. Может быть, не с детства, но с юности точно. Тогда музыку слушали на кассетах. Я постоянно перематывал плёнку на нее», - говорит Владимир Кристовский.

Стоит отметить, что Владимир Кристовский несколько изменил музыкальную часть песни, и сделал себя соавтором музыки этого кавера.

Владимир Кристовский
Владимир Кристовский

Ранее Uma2rman исполнили «Дождись» на разных музыкальных шоу - на Муз-ТВ с Тимати, в программе «Квартирник» на НТВ с Верой Шпак.

7 февраля коллектив обещает выпустить видеоверсию на свою версию трека.

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