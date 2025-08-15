Uma2rman выпустили трибьют с Биланом, Краймбрери, Бастой и Шнуром

В альбом «Звёзды считают нас», часть I вошло 19 треков с участием Димы Билана, Басты, «Ленинграда», «Комнаты культуры», Мари Краймбрери, «Винтаж», «Братья Грим», Sofa Luv, Жени Любич, Джарахова и других артистов.
«Ставь на репит, чтобы повторить слова всех треков и петь их вместе с нами 17 августа на Вельвет Фесте!», - призвали музыканты Uma2rman.
«Нашу трилогию с Димой Биланом завершает красивая песня легендарной группы Uma2rman «Проститься». Но я все-таки хочу сказать по-другому: «До свидания», ведь нам так идет петь вместе... Я слушаю этот трек и понимаю, насколько сильно на меня, как на артиста, повлиял Дима. Пишу это и не верю, мы выпустили три дуэта, и мне безумно ценно, что такой человек и музыкант, как он, есть в моей жизни», - поделилась Мари Краймбрери.