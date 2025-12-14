Этери Бериашвили призвала «Зажигай, Новый год!»

«Зажигай Новый год» - это яркая, светлая и искренняя новогодняя история, наполненная теплом, огоньками надежды и атмосферой ожидания чудес. В треке звучат живые ритмы, праздничные мелодии и характерная душевность, за которую слушатели ценят творчество Этери.

«Я хочу подарить каждому из вас то чувство, когда внутри вдруг загорается маленький огонёк радости. Новый год - время, когда даже взрослые ждут волшебства. «Зажигай, Новый год!» - о том, что чудо мы создаём сами», - говорит Этери.



Этери Бериашвили

О певице Этери Бериашвили:

Этери Бериашвили - российская певица грузинского происхождения, яркая представительница джазовой и поп-сцены. Обладательница уникального тембра, она завоевала признание благодаря эмоциональной подаче, сценическому обаянию и широкому репертуару - от душевной лирики до зажигательных хитов. Педагог, эксперт шоу «Ну-ка все вместе!».