Zero People выпустил альбом «Всё, что после»

В него вошло 11 песен, одна из которых основана на стихотворении советского поэта Владимира Лившица.

Релиз пластинки, которая стала для коллектива восьмой по счёту, приурочен к 15-летию коллектива.



Zero People

«В последние несколько лет у меня появилось много времени для размышлений и переоценки. Не то, чтобы я раньше этим не занимался, саморефлексия — это один из моих жизненных постулатов. Но, поскольку стало сильно меньше физической суеты (концертов, съемок и пр.), ощутимо добавилось времени для суеты внутренней. Саморефлексия или самоедство — учусь не переходить грань между этими вещами. Вокруг мир шатает и трясет, внутри то же самое. В поисках баланса между всемирным хаосом и внутренним беспорядком и родился этот альбом», - рассказал Александр Красовицкий.