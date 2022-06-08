Zero People выпустили «The Best. Невероятное»

«Название «Конец равновесия» точнее всего описывает происходящее в мире вокруг и у меня лично внутри. Записали мы этот альбом с мсье Заранкиным с одного дубля июльским утром, перед отъездом на съемки. Думали, что это будет финальная репетиция. Но в процессе поняли, что это и будет альбом. Я, конечно, очень хотел бы, чтобы вы слушали его целиком сначала, не по отдельным песням», - говорит Александр Красовицкий.







В релиз вошло 14 композиций, одна из которых была записана с певицей Тосей