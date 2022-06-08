Zero People выпустили «The Best. Невероятное»

Релиз приурочен к 50-летию лидера команды Александра Красовицкого, которое он празднует сегодня. Новый альбом записан в расширенном составе – с виолончелистом Александром Гулиным и перкуссионистом Дмитрием Фроловым.
«На этом альбоме мы собрали песни, не вошедшие в первую часть «The Best: Очевидное». При этом обычная студийная работа – не для нас, мы это поняли со времен альбома «Прекрасная жизнь», записанного на крыше. Тут мы решились на трип в Карелию. И там записали весь материал, отчасти в заброшенной кирхе, отчасти на острове в Ладожских шхерах. Записывали все с одного дубля, это тоже наша традиция, так получается наиболее по-концертному, как-то честно. Случилось все это летом 2021-го года, выпускаем альбом сейчас, потому что, как нам кажется, этот материал стал максимально актуален именно в начавшуюся новую эпоху. Маленький человек, окруженный враждебным миром – это вечная главная тема песен Zero People, и песни зазвучали нынче как-то по-особенному».
Параллельно с альбомом группа выпустила также клип на песню «Беги, кролик, беги», которую Александр Красовицкий характеризует так: «Немного о сути одиночества пьющего мужчины».
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