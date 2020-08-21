Zero People выпустили «Конец равновесия» и клип «Беда»

«Название «Конец равновесия» точнее всего описывает происходящее в мире вокруг и у меня лично внутри. Записали мы этот альбом с мсье Заранкиным с одного дубля июльским утром, перед отъездом на съемки. Думали, что это будет финальная репетиция. Но в процессе поняли, что это и будет альбом. Я, конечно, очень хотел бы, чтобы вы слушали его целиком сначала, не по отдельным песням», - говорит Александр Красовицкий.

В релиз вошло 14 композиций, одна из которых была записана с певицей Тосей Чайкиной. В новом альбоме представлена также композиция «Я получил эту роль» из готовящегося к выходу трибьюта группе «ДДТ».



Zero People

Сегодня же презентован и клип на композицию «Беда» из альбома. Режиссером и автором сценария клипа стал сам Александр Красовицкий.

В главной роли Изнаур Орцуев, в эпизодах — Kristina Ra, Регина Бахритдинова, Людмила Старченко, Александр Красовицкий, Александр Заранкин.

«Изначально мы хотели назвать альбом "О смерти и любви". Но выяснилось, что нас опередили. Однако, именно эти две темы главные на нем. "Смерть" открывает альбом, и не случайно. Как это часто бывает, приняв свою судьбу, человек вдруг чувствует облегчение. Так и здесь, сказав сразу о конечном, ты словно получаешь больше свободы говорить об остальном. Смерть это то, чего боится любой из нас, как бы не распускал перья. В этой же песне смерть - не конец, а веха на бесконечном пути души. Пути вверх, хотелось бы надеяться. В ней есть 2 особых строчки, по одной в каждом куплете. Текст я писал мучительно, несколько месяцев. И как-то после концерта в Иваново мне в гримерку передали подарок - сборник стихов. Там было стихотворение, совершенно меня потрясшее. В нем оказалось настолько всё про меня, что две строки я, с позволения автора, взял себе. И пазл со "Смертью" сложился. Автор того стиха Елена Романычева, у нее много крутых вещей».