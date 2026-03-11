Ильдар Абдразаков возглавил Михайловский театр Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов сегодня представил творческому коллективу театра Абдразакова в качестве нового худрука.



Ильдар Абдразаков

Бывший художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман в январе покинул этот пост после почти 19 лет работы. Исполняющим обязанности худрука был назначен музыкальный руководитель – главный дирижер театра Александр Соловьев.

Абдразаков – всемирно известный оперный певец, режиссер, общественный деятель. народный артист Российской Федерации. Возглавляет Севастопольский театр оперы и балета с декабря 2024 года.