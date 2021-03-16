Ильдар Абдразаков стал заслуженным артистом

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Оперному певцу, худруку Академии музыки Елены Образцовой Ильдару Абдразакову присвоено звание "Заслуженный артист Российской Федерации".

Указ президента России опубликован на портале правовой информации.

Ильдар Абдразаков
Ильдар Абдразаков

«Присвоить почетные звания: "Заслуженный артист Российской Федерации" Абдразакову Ильдару Амировичу - художественному руководителю автономной некоммерческой организации "Международная академия музыки Елены Образцовой", город Санкт-Петербург», - говорится в тексте документа.

"Заслуженными" также стали артисты Большого симфонического оркестра имени Чайковского Алексей Камеш, Михаил Шиленков и Дмитрий Шаров, актриса РАМТ Дарья Семенова и другие.

Звание "Заслуженный работник культуры Российской Федерации" получил первый заместитель гендиректора-худрука "Геликон-оперы" Владимир Горохов.

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