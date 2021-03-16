Ильдар Абдразаков стал заслуженным артистом

Февральская афиша БЗК оказалась щедрее: значился гала-концерт на сцене БЗК, завершающий концертную программу III международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова. Нынешний фестиваль начался в Екатеринбурге, затем переместился в Уфу, далее была Казань, и вот теперь Москва. Программы фестиваля включали концерты «Вечер итальянской музыки» и «Верди-Гала», а также премьеру оперы «Аттила» Дж. Верди в Уфе и Москве.

