Ильдар Абдразаков стал заслуженным артистом

Указ президента России опубликован на портале правовой информации.
«Присвоить почетные звания: "Заслуженный артист Российской Федерации" Абдразакову Ильдару Амировичу - художественному руководителю автономной некоммерческой организации "Международная академия музыки Елены Образцовой", город Санкт-Петербург», - говорится в тексте документа.
"Заслуженными" также стали артисты Большого симфонического оркестра имени Чайковского Алексей Камеш, Михаил Шиленков и Дмитрий Шаров, актриса РАМТ Дарья Семенова и другие.
Звание "Заслуженный работник культуры Российской Федерации" получил первый заместитель гендиректора-худрука "Геликон-оперы" Владимир Горохов.
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